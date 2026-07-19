Totem de videomonitoramento ficou danificado após ser atingido por um veículo na região central de Macaé - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Totem de videomonitoramento ficou danificado após ser atingido por um veículo na região central de MacaéFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 19/07/2026 14:57

Macaé - Um equipamento criado para aumentar a segurança da população acabou se tornando alvo de uma ocorrência inusitada na madrugada deste domingo (19). Um veículo perdeu o controle da direção e atingiu um dos totens de videomonitoramento instalados no Calçadão de Macaé, provocando danos à estrutura e mobilizando as autoridades.

O impacto chamou a atenção de quem passou pelo local nas primeiras horas da manhã. O equipamento, integrante do sistema de monitoramento urbano utilizado para auxiliar no combate à criminalidade e na fiscalização de espaços públicos, ficou danificado após a colisão.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a placa do automóvel envolvido já foi identificada. Com base nesses dados, as forças de segurança iniciaram diligências para localizar o motorista e os demais ocupantes do veículo.

Caso sejam identificados, os responsáveis poderão responder pelos prejuízos causados ao patrimônio público, além de outras medidas previstas na legislação, conforme o resultado das investigações.

O episódio também evidencia um detalhe que costuma passar despercebido por muitos motoristas: os próprios equipamentos de monitoramento e outras câmeras espalhadas pela cidade podem registrar toda a dinâmica de acidentes e atos de vandalismo, facilitando a identificação dos envolvidos.

As circunstâncias que provocaram a perda do controle do veículo ainda serão apuradas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis feridos ou sobre a velocidade em que o automóvel trafegava no momento da colisão.

As investigações seguem em andamento para esclarecer completamente o caso.