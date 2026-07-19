Totem de videomonitoramento ficou danificado após ser atingido por um veículo na região central de MacaéFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Motorista abandona local após derrubar totem de videomonitoramento em Macaé
Equipamento de vigilância instalado no Calçadão foi atingido durante a madrugada e caso já mobiliza as forças de segurança
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Anos de silêncio terminam com prisão de suspeito investigado por abusos contra duas irmãs em Macaé
Caso reforça a importância de ouvir crianças, reconhecer sinais de violência e denunciar situações suspeitas às autoridades
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Investigação da Polícia Civil leva à captura de homem apontado como integrante da vigilância do tráfico durante operação no bairro
Panda entra na programação da Expo Macaé e promete agitar noite de aniversário da cidade
Cantor sertanejo sobe ao palco no dia 28 de julho e reforça a programação de um dos maiores eventos populares do interior do Estado
Macaé amplia Caps III para atendimento 24 horas e fortalece rede de saúde mental
Obra vai ampliar a capacidade da unidade, criar novos espaços de acolhimento e permitir assistência ininterrupta a pacientes com transtornos mentais
Câmara de Macaé abre seleção para estágio com bolsa de R$ 2,4 mil e inscrições gratuitas
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