Estrutura especial de transporte foi preparada para facilitar o acesso do público ao Parque de Exposições durante a Expo Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Estrutura especial de transporte foi preparada para facilitar o acesso do público ao Parque de Exposições durante a Expo MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 20/07/2026 12:52

Macaé - Chegar à Expo Macaé e voltar para casa em qualquer horário do dia ou da madrugada será uma preocupação a menos para quem pretende participar da maior festa do município. Para acompanhar o fluxo esperado de milhares de visitantes, Macaé preparou uma operação especial de mobilidade que manterá o transporte coletivo em funcionamento ininterrupto durante toda a programação do evento.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana confirmou que, entre os dias 24 e 29 de julho, período em que acontece a Expo Macaé 2026 no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, os ônibus municipais circularão 24 horas por dia. A medida busca garantir acesso ao evento, reduzir congestionamentos e oferecer mais segurança aos passageiros.

A estrutura montada para atender ao público inclui um terminal provisório instalado em frente ao Parque de Exposições. O espaço contará com sete bilheteiras e foi planejado para agilizar o embarque e o desembarque dos usuários, evitando filas e facilitando a circulação nos horários de maior movimento.

Além da operação contínua, a Coordenadoria de Transporte colocará em circulação linhas especiais ligando diretamente o Parque de Exposições ao Terminal Central e ao Terminal Cehab. Os dois terminais também terão funcionamento ampliado para acompanhar toda a programação da festa.

Os moradores da Região Serrana receberão atenção especial durante o período. O planejamento prevê ônibus saindo de hora em hora em direção ao Terminal Central, além da oferta de viagens extras para localidades como Ingazeira, Bicuda e Serra da Cruz, conforme a demanda registrada ao longo dos dias de evento.

Outro ponto destacado pela administração municipal é a manutenção da tarifa reduzida para quem utiliza o Cartão Macaé. O valor da passagem continuará sendo de R$ 1, medida que busca ampliar o acesso da população ao transporte coletivo durante as comemorações dos 213 anos do município.

A orientação da Secretaria de Mobilidade Urbana é para que moradores e visitantes priorizem os ônibus em vez do transporte individual. A expectativa é que a estratégia reduza o número de veículos nas imediações do Parque de Exposições, melhore a fluidez do trânsito e ofereça mais conforto para quem participará dos shows, do rodeio e das demais atrações da Expo Macaé.

Com a operação especial, a Prefeitura aposta em um sistema de mobilidade capaz de acompanhar o crescimento do público esperado para um dos maiores eventos do calendário macaense, garantindo deslocamento mais rápido, econômico e seguro durante todos os dias da programação.