Estrutura especial de transporte foi preparada para facilitar o acesso do público ao Parque de Exposições durante a Expo MacaéFoto: Douglas Smmithy
Expo Macaé terá ônibus 24 horas e operação especial para atender milhares de visitantes
Transporte público funcionará sem interrupção durante os seis dias da festa, com linhas extras, terminal provisório e reforço para a Região Serrana
Expo Macaé terá ônibus 24 horas e operação especial para atender milhares de visitantes
Transporte público funcionará sem interrupção durante os seis dias da festa, com linhas extras, terminal provisório e reforço para a Região Serrana
Macaé recebe força-tarefa da Enel com troca de geladeiras, combate ao furto de energia e serviços gratuitos
Programa reúne ações sociais, fiscalização, orientação ao consumidor e manutenção da rede elétrica; famílias poderão concorrer a refrigeradores novos e economizar na conta de luz
Hospital da Serra celebrou 20 anos e reafirmou papel estratégico na saúde da região serrana de Macaé
Programação especial reuniu autoridades, moradores, servidores e ex-prefeitos em um dia de homenagens, serviços gratuitos e reconhecimento à trajetória da unidade, que se consolidou como referência em atendimento público
Thiago Martins emociona público em Macaé com homenagem a Arlindo Cruz durante show: "Meu paizão"
Antes da apresentação de Thiago Martins, quem abriu a noite foi a cantora, compositora e ex-participante do The Voice Brasil, Amanda Amado
Motorista abandona local após derrubar totem de videomonitoramento em Macaé
Equipamento de vigilância instalado no Calçadão foi atingido durante a madrugada e caso já mobiliza as forças de segurança
Anos de silêncio terminam com prisão de suspeito investigado por abusos contra duas irmãs em Macaé
Caso reforça a importância de ouvir crianças, reconhecer sinais de violência e denunciar situações suspeitas às autoridades
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.