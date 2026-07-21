Espaço de Ciência, Tecnologia e Inovação promete oferecer experiências imersivas e atrações para visitantes de todas as idades durante a Expo Macaé 2026 - Foto: Divulgação

Espaço de Ciência, Tecnologia e Inovação promete oferecer experiências imersivas e atrações para visitantes de todas as idades durante a Expo Macaé 2026Foto: Divulgação

Publicado 21/07/2026 14:02

Macaé - A Expo Macaé 2026 não será apenas palco de grandes shows e atrações culturais. A ciência, a tecnologia e a inovação também ganharão protagonismo na programação do evento, que acontecerá entre os dias 24 e 29 de julho, no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha. Com uma estrutura totalmente voltada à interação do público, o Espaço de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá reunir milhares de visitantes em uma verdadeira viagem pelo conhecimento, aproximando crianças, jovens e adultos das tecnologias que já fazem parte do presente e apontam caminhos para o futuro.

Ao longo dos seis dias de programação, os visitantes poderão explorar ambientes preparados para despertar a curiosidade por meio de experiências práticas, atividades educativas e demonstrações tecnológicas. O espaço funcionará como uma grande vitrine da inovação, reunindo atrações capazes de transformar conceitos científicos em experiências acessíveis e divertidas.

Na abertura oficial da Expo, marcada para sexta-feira (24), um cachorro robô deverá participar da cerimônia, dando início à programação tecnológica. Na sequência, o público terá acesso ao Planetário, à Sala de Games e aos espetáculos científicos promovidos pelo projeto Ciência em Show. De sábado (25) até quarta-feira (29), as atividades acontecerão das 10h30 às 21h30, com funcionamento contínuo.

Entre as atrações previstas estará o grupo Ciência em Show, conhecido nacionalmente por apresentar experimentos científicos de forma dinâmica e interativa. Os espetáculos utilizarão demonstrações ligadas à física, química, eletrônica e novas tecnologias para explicar fenômenos do cotidiano em uma linguagem leve e acessível, aproximando o conhecimento científico de pessoas de todas as idades.

Outro destaque será o Ônibus Laboratório Ciência em Show, equipado com experimentos voltados à evolução da energia elétrica, geração de energia limpa, consumo consciente e fontes renováveis. A proposta será estimular reflexões sobre sustentabilidade e inovação por meio de atividades práticas e interativas.

A programação também contará com demonstrações do cachorro robô e de um robô humanoide, sessões no Planetário, espaço de games com consoles, sala de informática equipada com notebooks, ambiente adaptado para Pessoas com Deficiência (PcD) e diversas oficinas tecnológicas distribuídas ao longo do dia.

Segundo o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vinícius Pessanha da Silva Araújo, o espaço foi planejado para ampliar o acesso da população às políticas públicas voltadas ao conhecimento e incentivar a formação de uma cultura inovadora.

"A proposta é democratizar o acesso à ciência, à tecnologia e à inovação. Queremos criar oportunidades para que crianças, jovens e adultos descubram novas possibilidades, despertem o interesse pela pesquisa e compreendam como o conhecimento pode transformar vidas e contribuir para uma sociedade mais preparada para os desafios do futuro", destacou.

A expectativa é que o espaço se consolide como uma das atrações mais visitadas da Expo Macaé 2026, unindo entretenimento, educação e inovação em uma programação capaz de despertar a curiosidade e mostrar que a tecnologia pode ser vivenciada de forma prática, inclusiva e inspiradora.