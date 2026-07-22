Reunião reuniu representantes de diversas secretarias para alinhar a operação que dará suporte à Expo Macaé 2026 - Foto: Divulgação

Reunião reuniu representantes de diversas secretarias para alinhar a operação que dará suporte à Expo Macaé 2026Foto: Divulgação

Publicado 22/07/2026 11:23 | Atualizado 22/07/2026 18:53

Macaé - A contagem regressiva para a A contagem regressiva para a Expo Macaé 2026 já mobiliza uma grande força-tarefa. Na última terça-feira (21), representantes das secretarias municipais, da empresa responsável pela realização do evento e o prefeito Welberth Rezende participaram de uma reunião estratégica no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha para concluir o planejamento operacional da festa que celebrará os 213 anos de emancipação político-administrativa do município.

Marcada para acontecer entre os dias 24 e 29 de julho, a Expo exigirá uma operação integrada capaz de atender um público expressivo durante toda a programação. O encontro serviu para alinhar protocolos, distribuir responsabilidades e garantir que cada serviço funcione de forma sincronizada desde a abertura até o encerramento do evento.

Segundo o prefeito Welberth Rezende, a organização busca repetir o padrão adotado em outros grandes eventos realizados na cidade.

"A Expo Macaé é um dos maiores eventos do município e exige um planejamento detalhado. Temos acertado na organização dos grandes eventos da cidade, como o Réveillon, e queremos repetir esse padrão na Expo. Nosso compromisso é oferecer uma festa segura, organizada e preparada para receber milhares de moradores e visitantes durante os seis dias de programação", afirmou.

Mais do que uma programação de shows, a Expo será apresentada como uma vitrine das potencialidades econômicas e culturais do município. O secretário de Turismo, Léo Anderson, destacou que a edição deste ano reunirá atrações voltadas ao agronegócio, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional.

Entre as novidades estão a realização da Fepe Regional e da Feira da Economia do Mar, iniciativas que ampliarão as oportunidades de negócios e fortalecerão setores estratégicos da economia macaense.

A estrutura cultural também ganhará espaço ampliado. A tradicional Tenda da Cultura contará com uma área de 20 por 20 metros e receberá programação gratuita durante todos os dias do evento. O público encontrará apresentações de dança, teatro, coral, escolas de samba, quadrilhas juninas, boi pintadinho, oficinas, exposições de artes visuais e uma noite de autógrafos com escritores de Macaé.

Na área da saúde, a operação contará com três postos médicos instalados dentro do Parque de Exposições, quatro ambulâncias de suporte avançado, três ambulâncias básicas e equipes formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os espaços estarão equipados com respiradores, monitores cardíacos, desfibriladores, eletrocardiógrafos e toda a estrutura necessária para atendimentos de urgência.

O Hospital Público Municipal será a unidade de referência para casos de maior complexidade, enquanto as UPAs da Barra, Lagomar e o Pronto-Socorro do Aeroporto atuarão como suporte durante toda a programação.

A fiscalização também será intensificada. Equipes da Secretaria de Posturas permanecerão de plantão para organizar áreas de circulação e ordenar os espaços destinados aos comerciantes. Já a Vigilância Sanitária acompanhará a manipulação e comercialização de alimentos, orientando expositores e verificando o cumprimento das normas sanitárias.

A mobilidade urbana receberá atenção especial. Agentes de trânsito atuarão desde as primeiras horas do dia para organizar o fluxo de veículos e garantir segurança aos pedestres. O transporte coletivo funcionará sem interrupções durante toda a Expo, com operação 24 horas, terminal provisório instalado em frente ao Parque de Exposições, sete bilheteiras e linhas especiais ligando o local aos terminais Central e Cehab.

O atendimento também será reforçado para moradores da Região Serrana, com horários ampliados para localidades como Ingazeira, Bicuda e Serra da Cruz. Entre cem e 150 ônibus estarão em circulação diariamente, acompanhados por fiscais e espaços específicos destinados a táxis e veículos por aplicativo.

A reunião reuniu representantes das áreas de Turismo, Saúde, Mobilidade Urbana, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Ordem Pública, Agroeconomia, Defesa Civil, Segurança, Comunicação, Proteção e Defesa Animal, Políticas para Mulheres, Posturas, Transporte e demais equipes técnicas responsáveis pela execução da operação.

Com os últimos ajustes definidos, Macaé finaliza a preparação para uma edição que pretende unir entretenimento, geração de negócios, cultura, segurança e prestação de serviços em uma das maiores festas do calendário oficial do município.