Arena da Expo Macaé receberá competições tradicionais, criadores de diversas regiões e atrações que prometem aproximar o público do universo ruralFoto: Divulgação
Espetáculo do agronegócio vai tomar conta da Arena da Expo Macaé
Além dos grandes shows, programação reunirá competições equestres, julgamentos de raças, leilão, Fazendinha e atrações que celebrarão a força do agronegócio durante os seis dias de evento
Espetáculo do agronegócio vai tomar conta da Arena da Expo Macaé
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Macaé vai reforçar a mobilidade com plano especial de trânsito durante a Expo 2026
Operação montada para os seis dias de festa contará com mudanças viárias, agentes em pontos estratégicos e esquema especial para ônibus, táxis e aplicativos
Expo Macaé entra na reta final com megaoperação para receber milhares de visitantes
Encontro entre Prefeitura, secretarias e organizadores define últimos detalhes da estrutura que reunirá shows, agronegócio, cultura, saúde, segurança e transporte 24 horas durante os seis dias de festa
Macaé conquista Nota A do Tesouro Nacional e reforça posição entre as cidades mais equilibradas do Rio
Classificação máxima em capacidade de pagamento coloca o município em um grupo restrito de cidades fluminenses com contas públicas consideradas sólidas
Polícia Rodoviária expande atuação em Macaé com nova base operacional
Unidade do BPRV em Cabiúnas passa a integrar a estrutura de policiamento do município e reforçará o patrulhamento nas rodovias do Norte Fluminense e da Região Serrana
Integração entre Polícia Civil e Federal termina com captura de condenado na Rodoviária de Macaé
Homem condenado por lesão corporal, ameaça e constrangimento ilegal foi localizado após monitoramento de inteligência que identificou seu deslocamento até o município
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