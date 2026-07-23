Arena da Expo Macaé receberá competições tradicionais, criadores de diversas regiões e atrações que prometem aproximar o público do universo rural - Foto: Divulgação

Arena da Expo Macaé receberá competições tradicionais, criadores de diversas regiões e atrações que prometem aproximar o público do universo ruralFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2026 11:28

Macaé - O universo do agronegócio voltará a ocupar posição de destaque em Macaé a partir desta sexta-feira, 24 de julho. Muito além dos palcos e dos grandes shows nacionais, a O universo do agronegócio voltará a ocupar posição de destaque em Macaé a partir desta sexta-feira, 24 de julho. Muito além dos palcos e dos grandes shows nacionais, a Expo Macaé 2026 abrirá espaço para competições, exposições de animais, leilões e provas tradicionais que transformarão o Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha em um dos principais pontos de encontro da cultura rural no Norte Fluminense.

Durante seis dias de programação, criadores, competidores, produtores rurais e visitantes acompanharão atividades que unem tradição, negócios, esporte e entretenimento. A expectativa é reunir expositores de diferentes regiões, movimentando o setor agropecuário e fortalecendo um segmento que faz parte da história econômica do município.

Entre as atrações mais aguardadas estará o rodeio, que acontecerá entre os dias 25 e 29 de julho, sempre a partir das 20h. As montarias em cavalos e touros prometem levar emoção à arena, seguindo todas as normas de bem-estar e proteção animal exigidas para a modalidade.

As competições equestres também ocuparão lugar de destaque na programação. Os julgamentos de morfologia e marcha de diferentes raças de cavalos ocorrerão entre os dias 25 e 29, nos períodos da manhã e da tarde, reunindo exemplares de alto padrão genético. As premiações serão entregues no encerramento da exposição.

Outro momento bastante aguardado será a Prova dos Três Tambores, modalidade que exige velocidade, precisão e habilidade entre cavalo e competidor. As disputas acontecerão diariamente a partir das 15h, com definição dos campeões no último dia do evento.

A pecuária também marcará presença com os julgamentos do gado Nelore. Entre os dias 25 e 28, especialistas avaliarão características genéticas, desempenho e qualidade dos animais por meio de pesagens, mensurações e diagnósticos técnicos. Os grandes campeões serão apresentados ao público no encerramento da programação.

Logo na entrada do parque, a Fazendinha deverá atrair famílias e crianças. O espaço reunirá pequenos bovinos, equinos, caprinos e outros animais, oferecendo uma experiência de contato direto com o ambiente rural e aproximando o público da rotina do campo.

A programação contará ainda com a tradicional Prova do Laço, marcada para os dias 25 e 26, além do leilão de animais, que acontecerá no sábado, às 16h. A iniciativa buscará incentivar novos negócios, fortalecer o arranjo produtivo da pecuária e ampliar as oportunidades para criadores de Macaé e de diversas cidades da região.

Ao integrar esporte, tradição, genética animal, negócios e lazer em um único ambiente, a Expo Macaé 2026 reafirmará sua vocação como um dos maiores eventos agropecuários do Estado do Rio de Janeiro, preservando a identidade rural do município e aproximando novas gerações de um setor que continua impulsionando desenvolvimento e oportunidades.