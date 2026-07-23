Agentes de trânsito atuarão em pontos estratégicos para garantir fluidez e segurança no acesso ao Parque de Exposições durante a Expo Macaé 2026 - Foto: Douglas Smmithy

Agentes de trânsito atuarão em pontos estratégicos para garantir fluidez e segurança no acesso ao Parque de Exposições durante a Expo Macaé 2026Foto: Douglas Smmithy

Publicado 23/07/2026 11:21 | Atualizado 23/07/2026 11:22

Macaé - Milhares de pessoas deverão passar pelo Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha durante a Expo Macaé 2026, e um dos maiores desafios da festa já tem estratégia definida. Milhares de pessoas deverão passar pelo Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha durante a Expo Macaé 2026, e um dos maiores desafios da festa já tem estratégia definida. Para garantir deslocamentos mais seguros e reduzir os impactos no trânsito , a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana preparou uma operação especial que reorganizará a circulação de veículos entre os dias 24 e 29 de julho, período em que o município celebrará seus 213 anos de emancipação político-administrativa.

O planejamento envolverá agentes da Coordenadoria de Trânsito distribuídos nos principais acessos ao parque, responsáveis por orientar motoristas, organizar o fluxo de veículos e oferecer apoio aos pedestres nos momentos de maior movimento. A expectativa é proporcionar mais fluidez e evitar congestionamentos durante os horários de entrada e saída do público.

Uma das principais alterações ocorrerá na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no sentido Centro. A via auxiliar em frente ao Parque de Exposições será destinada exclusivamente à circulação de ônibus do transporte coletivo e táxis. Os demais veículos seguirão pela pista principal da rodovia, que permanecerá com funcionamento normal.

Os veículos de transporte por aplicativo também terão um espaço exclusivo para embarque e desembarque de passageiros. A área ficará localizada à margem direita da RJ-106 e contará com sinalização específica para facilitar o acesso dos usuários e organizar a circulação.

Outra mudança importante será o bloqueio temporário do acesso da Rodovia Amaral Peixoto para a Rua Antônio Cesário, ao lado do Parque de Exposições. Durante a operação, quem seguir em direção ao bairro São José do Barreto deverá utilizar a Rua José Recoder, nas proximidades da Techint.

Além da presença dos agentes, a Secretaria instalará sinalização complementar em pontos considerados estratégicos, reforçando a orientação aos condutores e ampliando a segurança viária durante toda a programação.

Como parte do planejamento, o município recomenda que moradores e visitantes priorizem o transporte coletivo, que funcionará em regime de 24 horas durante todos os dias da Expo Macaé 2026. Táxis e veículos de aplicativo também são apontados como alternativas para reduzir a circulação de automóveis particulares nas imediações do evento, contribuindo para deslocamentos mais rápidos, organizados e seguros.