Veículo com sinais identificadores adulterados foi recuperado durante operação da Polícia Civil no bairro da Ajuda - Foto: Divulgação

Veículo com sinais identificadores adulterados foi recuperado durante operação da Polícia Civil no bairro da AjudaFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2026 11:56

Macaé - Um trabalho silencioso de inteligência terminou com a recuperação de um veículo clonado e a prisão de um homem em Macaé. A ação foi realizada por policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia, que identificaram um automóvel circulando com placas adulteradas e descobriram que, por trás da aparência de um utilitário esportivo, havia um carro roubado tentando passar despercebido.

A investigação foi conduzida pelo Setor de Roubos e Furtos da unidade, sob a coordenação dos delegados Pedro Emílio Braga e Felippe Gomes. Após o cruzamento de informações e o monitoramento do veículo, os agentes localizaram o automóvel no bairro da Ajuda, onde realizaram a abordagem.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o veículo ostentava características de um Volkswagen Nivus, mas, após análise dos sinais identificadores, foi confirmado que se tratava de um Volkswagen Virtus roubado na cidade do Rio de Janeiro em 9 de julho de 2025. Segundo a Polícia Civil, a adulteração tinha como objetivo ocultar a verdadeira origem do automóvel e dificultar sua identificação.

O homem identificado pelas iniciais J.D.T.S. foi detido no local e encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé. Após os procedimentos legais, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A corporação também reforça a importância da colaboração da população. Informações que possam auxiliar investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo WhatsApp da 123ª DP de Macaé, no número (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.