Clássico carioca decidido nos pênaltis marcou o encerramento da Brasil Soccer Cup Sub-16 no Estádio Moacyrzão - Foto: Divulgação

Clássico carioca decidido nos pênaltis marcou o encerramento da Brasil Soccer Cup Sub-16 no Estádio MoacyrzãoFoto: Divulgação

Publicado 26/07/2026 17:58 | Atualizado 26/07/2026 18:01

Macaé - O futebol de base brasileiro viveu mais um capítulo marcante em Macaé. Depois de uma semana de jogos disputados por alguns dos principais clubes do país, a Brasil Soccer Cup Sub-16 terminou no último sábado (25), com um clássico eletrizante entre O futebol de base brasileiro viveu mais um capítulo marcante em Macaé. Depois de uma semana de jogos disputados por alguns dos principais clubes do país, a Brasil Soccer Cup Sub-16 terminou no último sábado (25), com um clássico eletrizante entre Flamengo e Vasco, decidido apenas nas cobranças de pênaltis. O título ficou com o Rubro-Negro, que conquistou o tricampeonato da competição diante de um Moacyrzão tomado pela emoção dos torcedores.

A decisão começou equilibrada e confirmou a expectativa criada ao longo do torneio. O Vasco saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas o Flamengo voltou melhor após o intervalo, encontrou o empate e manteve a pressão até o apito final. Com a igualdade em 1 a 1, o campeão precisou ser conhecido nas penalidades.

Nas cobranças, o Flamengo demonstrou tranquilidade e eficiência. A equipe converteu quatro cobranças, enquanto o Vasco marcou apenas uma, fechando a disputa em 4 a 1 e levantando mais uma vez o troféu da principal competição nacional da categoria Sub-16.

A final reuniu duas das maiores camisas do futebol brasileiro e encerrou uma campanha marcada por confrontos de alto nível técnico. Nas semifinais, o Vasco eliminou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, enquanto o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, garantindo um clássico carioca na decisão.

Muito além do resultado dentro das quatro linhas, a Brasil Soccer Cup consolidou Macaé como uma das principais sedes do futebol de base no país. Integrando a programação oficial dos 213 anos de emancipação político-administrativa do município, o torneio reuniu 32 equipes de diferentes estados, atraiu centenas de atletas, dirigentes, familiares e torcedores, além de movimentar hotéis, restaurantes, comércio e diversos setores da economia local.

O prefeito Welberth Rezende destacou a importância do evento para o município.

"A Brasil Soccer Cup Sub-16 demonstra a capacidade de Macaé em receber grandes competições esportivas. Foi uma semana de jogos de alto nível, que movimentou a cidade, atraiu visitantes e proporcionou momentos de integração entre atletas, famílias e torcedores. Continuaremos investindo para que Macaé seja cada vez mais referência na realização de eventos esportivos de alcance nacional", afirmou.

Além do espetáculo esportivo, a decisão também teve caráter solidário. O ingresso foi substituído pela doação de um quilo de alimento não perecível, iniciativa que mobilizou o público e transformou a festa do futebol em uma ação voltada ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade.

Organizada pela Liga Macaense de Desportos, com chancela da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e apoio institucional do município, a Brasil Soccer Cup tornou-se uma das maiores vitrines do futebol de base nacional. Desde sua reformulação, em 2022, Flamengo e Vasco dominaram a competição. O Rubro-Negro conquistou os títulos de 2022, 2023 e 2026, enquanto o Cruzmaltino levantou a taça em 2024 e 2025, consolidando uma rivalidade que ajuda a escrever a história do torneio.