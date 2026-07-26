Clássico carioca decidido nos pênaltis marcou o encerramento da Brasil Soccer Cup Sub-16 no Estádio MoacyrzãoFoto: Divulgação
Flamengo supera Vasco nos pênaltis e conquista tricampeonato da Brasil Soccer Cup em Macaé
Final emocionante no Moacyrzão encerra competição que reuniu 32 clubes, movimentou a cidade e reforçou Macaé como palco do futebol de base brasileiro
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Leilão na Expo Macaé impulsiona negócios e movimenta cerca de R$ 2 milhões
Evento reuniu aproximadamente 700 animais, atraiu compradores de diversas regiões e reforçou a importância da pecuária para o desenvolvimento econômico do município
Skandi Amazonas tem perda total confirmada e seguradora pagará R$ 650 milhões à DOF
Embarcação encalhada na Praia Campista continuará seguindo plano de retirada enquanto empresa anuncia renovação da frota com venda e aquisição de novos navios
Polícia Civil fecha o cerco e desmantela grupo investigado por roubos na região
Operação coordenada pela 123ª DP identifica grupo investigado por ataques a veículos, lotéricas, postos de combustíveis e residências, com desdobramentos em diferentes cidades da região
Carro clonado é descoberto em Macaé e investigação leva à prisão de suspeito em flagrante
Ação da Polícia Civil identificou veículo adulterado que circulava pela cidade; automóvel roubado no Rio de Janeiro estava disfarçado como outro modelo
Espetáculo do agronegócio vai tomar conta da Arena da Expo Macaé
Além dos grandes shows, programação reunirá competições equestres, julgamentos de raças, leilão, Fazendinha e atrações que celebrarão a força do agronegócio durante os seis dias de evento
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