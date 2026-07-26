Técnico Leonardo Jardim em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Técnico Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/07/2026 10:00 | Atualizado 26/07/2026 14:03

Rio - Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (26), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida marca o reencontro da torcida rubro-negra com a equipe após a Copa do Mundo. O clube carioca busca manter a boa fase para diminuir a desvantagem para o líder Palmeiras.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão do Premiere (Par-per-view).

Como chega o Flamengo:

O Flamengo vem para o duelo embalado. Na última quarta-feira (23), a equipe goleou a Chapecoense por 4 a 0, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Pedro marcou duas vezes, Rafael Thyere (contra) e Lorran completaram a goleada rubro-negra. A equipe ocupa a segunda colocação, com 37 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras. No entanto, ainda tem um jogo a menos, contra o Mirassol, ainda sem data marcada.



Para o duelo, a equipe terá retornos importantes. Léo Ortiz, recuperado de uma lesão na coxa direita, poderá voltar ao time, mas deve começar no banco. De la Cruz, que não viajou para enfrentar a Chapecoense por normalmente não atuar em gramado sintético, é outro nome que poderá reforçar o Rubro-Negro. O meia uruguaio disputa com Lorran uma vaga entre os titulares. A tendência é que Alex Sandro comece jogando no lugar de Ayrton Lucas. Por outro lado, o clube não contará com Plata, que trata uma tendinite no joelho direito.

Como chega o São Paulo

O São Paulo vive um momento de instabilidade. O Tricolor Paulista não vence no Campeonato Brasileiro há seis jogos. Na última quarta-feira (23), a equipe perdeu de virada para o Athletico-PR por 2 a 1. Na ocasião, Artur abriu o placar, mas Leozinho marcou duas vezes para garantir a vitória do clube paranaense. No momento, o São Paulo ocupa a 12ª colocação, com 25 pontos.



Para o confronto, a equipe terá o retorno do zagueiro Sabino, que deve voltar ao time titular. No meio-campo e no ataque, a tendência é que Dorival Júnior mantenha a mesma escalação que atuou contra o Athletico-PR no meio da semana, com Artur, Luciano e Calleri formando o trio ofensivo

Flamengo x São Paulo

20ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Flamengo: Rossi, Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran (De la Cruz), Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)