Rafael Leão aproveita as férias no Brasil para treinar no CT do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Rafael Leão aproveita as férias no Brasil para treinar no CT do CorinthiansRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 25/07/2026 11:38

Rafael Leão não descarta experimentar jogar no futebol brasileiro em algum momento da carreira, em algum momento da carreira, de preferência jogando no Rio . O atacante do Milan tem o Flamengo como preferência para essa aventura, mas não pretende deixar a Europa por enquanto.

Durante as férias no Brasil, o português treinou no Corinthians e admitiu que só tem um clube do Rio onde gostaria de jogar. Ele elogiou a força do Rubro-Negro.



"É o Flamengo. Tenho uma admiração no sentido tem um nome muito grande, mesmo lá na Europa. Passaram grandes jogadores, também tem uma história muito grande, além de ter uma influência enorme. Na televisão sempre ouvi falar do Flamengo. Inclusive estiveram agora em Portugal e deu para sentir a presença de muitos brasileiros que são torcedores. É um clube pelo qual tenho muito carinho e muita admiração", afirmou o português à ESPN.



Rafael Leão já apareceu em vídeos das redes sociais vestindo a camisa do Brasil em 2024. Ele disputou a Copa do Mundo de 2026 com Portugal e tem contrato com o Milan até o meio de 2028.

Entretanto, tem a possibilidade de deixar o clube italiano ainda nesta janela de transferências, com o Fenerbahçe, da Turquia, como o maior interessado em sua contratação.





