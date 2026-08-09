Rio — O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 0 na noite deste domingo (9), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, melhor nos 90 minutos, abriu o placar com um golaço de Erick Pulgar ainda no primeiro tempo, enquanto Bruno Henrique ampliou o marcador na etapa final. A partida também teve o retorno de Lucas Paquetá, após lesão sofrida na Copa do Mundo.
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Com o resultado, o Rubro-Negro, segundo colocado da competição, chegou aos 42 pontos e diminuiu a diferença para o líder Palmeiras, que tem 48 pontos e empatou com o Internacional. Já o time baiano permanece no 13º lugar.
Agora, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores. A primeira partida contra o Cruzeiro será na próxima quarta-feira (12), às 21h30, no Mineirão. O Vitória encara o Botafogo no próximo domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro.
A partida começou com pressão intensa do Flamengo. O Rubro-Negro chegou pela primeira vez logo aos 10 segundos, com avanço de Ayrton Lucas e cabeceio de Carrascal em cima de Lucas Arcanjo. Depois, Arrascaeta encontrou ótima bola para Samuel Lino, que foi travado na finalização. A equipe de Leonardo Jardim seguiu em cima, criando chances através de passes do meia uruguaio. Até que aos 13 minutos, Pulgar chutou de longe e marcou um golaço para abrir o placar.
Depois, aos 16 minutos, Ayrton Lucas correu à linha de fundo e cruzou; Pedro quase fez de letra. Na sequência, Léo Pereira arriscou da intermediária e Lucas Arcanjo foi buscar na gaveta. O Flamengo seguiu em cima: aos 23 minutos, Carrascal cruzou e Pedro tentou de bicicleta, mas furou. O Vitória chegou no lance seguinte: Matheuzinho encontrou Erick na área, mas o jogador mandou por cima do gol de Rossi.
O Rubro-Negro quase ampliou aos 30 minutos, com Samuel Lino acionando Arrascaeta na área; o meia cruzou para o meio, mas Pedro chegou atrasado e por pouco não fez. Pouco depois, Carrascal cobrou escanteio na cabeça de Léo Ortiz, que mandou por cima do gol. O colombiano também teve sua chance: ele recebeu de Arrascaeta pela esquerda, pedalou e mandou para fora. Depois, foi a vez de Samuel Lino chutar, mas a bola saiu à esquerda do gol.
O cenário de controle do Flamengo não mudou no início da segunda etapa, apesar de um volume menor. Aos sete minutos, Arrascaeta cobrou falta em cima do goleiro Lucas Arcanjo. Na sequência, Samuel Lino avançou ao ataque e tocou para Varela, que foi travado por Brítez na hora da finalização. O Vitória respondeu com Tarzia, mas a defesa rubro-negra conseguiu impedir o chute ao gol.
O time baiano conseguiu ficar mais com a bola no pé por volta dos 20 minutos, enquanto o time de Leonardo Jardim abaixou as linhas de marcação. Nesse momento, Renê recebeu passe na área e chutou por cima da trave. O Flamengo tentava sair de trás através de Lucas Paquetá. O meia participou de boa troca de passes no ataque aos 27 minutos; Samuel Lino recebeu dentro da área e mandou na trave.
Até que aos 34 minutos, em contra-ataque, Carrascal tocou para Bruno Henrique, que chutou para ampliar o placar. O time voltou a ter o domínio das ações: Gonzalo Plata chegou a driblar três em um dos lances, mas acabou desarmado, e logo depois, Evertton Araújo finalizou à direita do gol de Lucas Arcanjo. Plata teve outra boa chance ao receber na direita da pequena área e acabou mandando por cima.
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