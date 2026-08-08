Lucas Paquetá durante atividade no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lucas Paquetá durante atividade no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/08/2026 10:20

Rio - Com as negociações frustradas com Thiago Almada e Luiz Henrique, o Flamengo terá que passar por um momento decisivo da temporada sem nenhum novo reforço de peso. Porém, o Rubro-Negro aposta no retorno de uma estrela para tentar voltar a vencer no Brasileiro e avançar contra o Cruzeiro na Libertadores.

Lucas Paqueta, a grande contratação do Flamengo na temporada, que custou algo em torno de R$ 315,6 milhões, em operação junto ao West Ham, da Inglaterra, está de volta depois de ter se lesionado defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo.

O último jogo do meia, de 28 anos, pelo Flamengo aconteceu no dia 26 de maio contra o Cusco FC, do Peru, pela Libertadores, no dia 26 de maio. Lucas Paquetá anotou um gol na vitória por 3 a 0. Depois, ele defendeu o Brasil na Copa e se lesionou na vitória por 2 a 1 sobre a Coreia do Sul, na segunda fase da Copa do Mundo, no dia 29 de junho.

Recuperado de um problema muscular na coxa esquerda, Paquetá volta ao Flamengo em um momento de oscilação, quando o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação do Brasileiro com oito pontos atrás do Palmeiras (apesar de ter um jogo a menos) e com o duelo pelas oitavas de final da Libertadores contra o Cruzeiro estando às portas.

A necessidade do meia assumir o protagonismo é fundamental para o clube carioca superar os próximos desafios e manter a esperança dos torcedores em pelo menos um título de expressão na temporada de 2026.