Lucas Paquetá durante atividade no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Sem Almada e Luiz Henrique, Flamengo aposta em 'reforço caseiro'
Rubro-Negro terá retorno de Lucas Paquetá para tentar se recuperar de momento ruim e voltar a vencer em sequência decisiva na temporada
Rival do Flamengo, Cruzeiro inscreve cinco atletas na Libertadores
Time comandado por Artur Jorge registrou um defensor, um meia e três atacantes para duelos decisivos; bola rola na próxima quarta-feira (12)
Joia desmente acusações sobre saída do Flamengo: 'Não teve nada disso'
Atacante Ryan Roberto, de 18 anos, foi acusado de fazer exigências para seguir no Rubro-Negro, antes de sua ida à Europa
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Negociação com o Peñarol não avança, e De La Cruz segue no Flamengo
Estafe do jogador emitiu um comunicado nesta sexta-feira (7) para informar que 'a operação não poderá ser concretizada neste momento'
Estafe de Luiz Henrique diz que negociações com o Fla estão encerradas
Segundo o comunicado, não houve acordo neste momento por causa de 'uma série de acontecimentos que dificultaram o negócio'
Flamengo apresenta nova estratégia de marca e negócios para o mercado
Rubro-Negro tem como objetivo expandir jogo comercial e segue clubes como Real Madrid e Barcelona como exemplos
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