Lucas Paquetá durante atividade no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Pedro Logato
Rio - Com as negociações frustradas com Thiago Almada e Luiz Henrique, o Flamengo terá que passar por um momento decisivo da temporada sem nenhum novo reforço de peso. Porém, o Rubro-Negro aposta no retorno de uma estrela para tentar voltar a vencer no Brasileiro e avançar contra o Cruzeiro na Libertadores.
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Lucas Paqueta, a grande contratação do Flamengo na temporada, que custou algo em torno de R$ 315,6 milhões, em operação junto ao West Ham, da Inglaterra, está de volta depois de ter se lesionado defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo.
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O último jogo do meia, de 28 anos, pelo Flamengo aconteceu no dia 26 de maio contra o Cusco FC, do Peru, pela Libertadores, no dia 26 de maio. Lucas Paquetá anotou um gol na vitória por 3 a 0. Depois, ele defendeu o Brasil na Copa e se lesionou na vitória por 2 a 1 sobre a Coreia do Sul, na segunda fase da Copa do Mundo, no dia 29 de junho.
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Recuperado de um problema muscular na coxa esquerda, Paquetá volta ao Flamengo em um momento de oscilação, quando o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação do Brasileiro com oito pontos atrás do Palmeiras (apesar de ter um jogo a menos) e com o duelo pelas oitavas de final da Libertadores contra o Cruzeiro estando às portas.
A necessidade do meia assumir o protagonismo é fundamental para o clube carioca superar os próximos desafios e manter a esperança dos torcedores em pelo menos um título de expressão na temporada de 2026.