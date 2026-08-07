João Gomes atuando em amistoso contra Bayern de Munique, na final da Audi Cup - Reprodução/Aston Villa

João Gomes atuando em amistoso contra Bayern de Munique, na final da Audi CupReprodução/Aston Villa

Publicado 07/08/2026 15:42

Rio - Recém contratado pelo Aston Villa , João Gomes marcou seu primeiro gol pela equipe contra o Bayern em jogo amistoso, válido pela final da Audi Cup. O golaço anotado pelo ex-volante do Flamengo rendeu muitos elogios nas redes sociais, ainda mais por ter sido no goleiro histórico, Manuel Neuer. Apesar do esforço do brasileiro, o clube inglês foi derrotado por 2 a 1.

O jogador, de 25 anos, acabou se transferindo após ter sido rebaixado pelo seu clube anterior, Wolverhampton, por 38 milhões de libras (cerca de 280 R$ milhões), visando a temporada 2026-2027.

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João Gomes marcou no amistoso do Aston Villa contra o Bayern. pic.twitter.com/nbhNwNcDbM — DataFut (@DataFutebol) August 7, 2026

"Esse é o que deixou de jogar a Copa do Mundo para um jogador quase aposentado ser titular na volância" disse um usuário por meio do "X", o antigo Twitter. A crítica está se referindo à titularidade de Casemiro durante a competição.

Outro usuário falou sobre a dificuldade do gol: "Além de ter sido um golaço, ainda era o Neuer no gol ta? Não é para qualquer um não, precisa de muita qualidade. Ta pedindo passagem no meio da seleção há tempos" reforçando ainda mais o pedido pelo atleta no próximo ciclo de Copa.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato