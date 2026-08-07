João Gomes atuando em amistoso contra Bayern de Munique, na final da Audi CupReprodução/Aston Villa
João Gomes marcou no amistoso do Aston Villa contra o Bayern. pic.twitter.com/nbhNwNcDbM— DataFut (@DataFutebol) August 7, 2026
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João Gomes atuando em amistoso contra Bayern de Munique, na final da Audi CupReprodução/Aston Villa
João Gomes marcou no amistoso do Aston Villa contra o Bayern. pic.twitter.com/nbhNwNcDbM— DataFut (@DataFutebol) August 7, 2026
Ex-Flamengo anota golaço por novo clube e leva torcedores ao delírio
Jogador, de 25 anos, foi campeão da Libertadores no Rubro-Negro em 2022 e atualmente defende clube do futebol da Inglaterra
Treinador do Zenit pede que 'novela Luiz Henrique' seja resolvida logo
Revelado pelo Fluminense, atacante, de 26 anos, disputou a última Copa do Mundo e poderá custar cerca de R$ 207 milhões ao Rubro-Negro
Além de Luiz Henrique, Flamengo está em busca de outro atacante
Diretoria do Rubro-Negro está de olho no mercado argentino para tentar encontrar uma opção ofensiva para o elenco de 2026
Bap trava negociação por Luiz Henrique depois de pedida do Zenit
Revelado pelo Fluminense, atacante, de 26 anos, disputou a última Copa do Mundo e poderá custar cerca de R$ 207 milhões ao Rubro-Negro
Luiz Araújo dá mais um passo na recuperação no Flamengo
Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o amistoso com o Olimpia (PAR), no dia 17 de julho, e não disputa uma partida desde então
Flamengo não deve facilitar saída de Wallace Yan para o Bragantino
Atacante de 21 anos ganhou espaço como reserva imediato de Pedro e passou a ser visto como opção importante no elenco de Leonardo Jardim
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