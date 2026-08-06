Luiz Araújo comemora gol do Flamengo na LibertadoresAdriano Fontes/Flamengo

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Rio - Luiz Araújo evoluiu na recuperação e está mais perto de voltar a jogar pelo Flamengo. O camisa 7 do Rubro-Negro deu início à fase de transição com trabalhos junto da preparação física e da fisioterapia no campo. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.
Dessa forma, as chances de ficar à disposição contra o Cruzeiro aumentaram. O Flamengo vai encarar a Raposa na próxima quarta-feira (12), a partir das 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
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O jogador se machucou no segundo tempo no amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, no dia 17 de julho, durante a pausa para a Copa do Mundo. Na ocasião, Luiz Araújo sofreu uma falta por trás e levou a pior.
Posteriormente, ele passou por um exame de imagem que apontou lesão no joelho esquerdo, sem indicação cirúrgica.