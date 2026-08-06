As investidas por Luiz Henrique se intensificaram após o entrave nas buscas por Thiago Almada. O Flamengo entende que não pode mais esperar o jogador argentino definir seu futuro para buscar reforços. Além disso, o Atlético de Madrid, time do meia, já teria chegado a um acordo com o River Plate, o principal concorrente do Rubro-Negro pelo atleta.
O Rubro-Negro também não acredita ser possível concretizar as duas operações, devido aos altos valores envolvidos.
Por fim, há urgência em fechar as negociações o mais rápido possível, pois a inscrição de novos atletas para a próxima fase da Libertadores se encerra às 18h desta sexta-feira (7). O atleta também desperta interesse do Botafogo e do Cruzeiro.
Trajetória de Luiz Henrique
Luiz Henrique é um desejo antigo da diretoria do Flamengo. O atacante de 25 anos foi revelado pelo Fluminense em 2020 e teve uma passagem pelo Real Betis, da Espanha, de 2022 a 2024, até retornar ao Brasil para defender a camisa do Botafogo.
No Alvinegro, ele foi um dos pilares das conquistas do Brasileirão e Libertadores em 2024. Está no Zenit desde 2025 e tem boas atuações pela Seleção.
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