Luiz Henrique em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 06/08/2026 12:38





A equipe europeia deseja receber os valores à vista, enquanto os brasileiros têm a intenção de pagar o montante parcelado, em três anos. A informação é do site 'ge'. Rio — O Flamengo está otimista nas negociações por Luiz Henrique, do Zenit. A proposta apresentada pelo Rubro-Negro de 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões) fixos , mais 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus, agradou o clube russo. Agora, as equipes buscam entrar em um consenso pela forma de pagamento.A equipe europeia deseja receber os valores à vista, enquanto os brasileiros têm a intenção de pagar o montante parcelado, em três anos. A informação é do site 'ge'.





O Rubro-Negro também não acredita ser possível concretizar as duas operações, devido aos altos valores envolvidos.



Por fim, há urgência em fechar as negociações o mais rápido possível, pois a inscrição de novos atletas para a próxima fase da Libertadores se encerra às 18h desta sexta-feira (7). O atleta também desperta interesse do As investidas por Luiz Henrique se intensificaram após o entrave nas buscas por Thiago Almada. O Flamengo entende que não pode mais esperar o jogador argentino definir seu futuro para buscar reforços. Além disso, o Atlético de Madrid, time do meia, já teria chegado a um acordo com o River Plate , o principal concorrente do Rubro-Negro pelo atleta.O Rubro-Negro também não acredita ser possível concretizar as duas operações, devido aos altos valores envolvidos.Por fim, há urgência em fechar as negociações o mais rápido possível, pois a inscrição de novos atletas para a próxima fase da Libertadores se encerra às 18h desta sexta-feira (7). O atleta também desperta interesse do Botafogo e do Cruzeiro

Trajetória de Luiz Henrique

Luiz Henrique é um desejo antigo da diretoria do Flamengo. O atacante de 25 anos foi revelado pelo Fluminense em 2020 e teve uma passagem pelo Real Betis, da Espanha, de 2022 a 2024, até retornar ao Brasil para defender a camisa do Botafogo.

No Alvinegro, ele foi um dos pilares das conquistas do Brasileirão e Libertadores em 2024. Está no Zenit desde 2025 e tem boas atuações pela Seleção.