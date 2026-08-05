Taça das Bolinhas é alvo de disputa judicial há décadasReprodução

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Gabriel Salotti
Rio — O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) negou o pedido do Flamengo de reconsiderar a decisão que mantém a Taça das Bolinhas com o São Paulo. Em sentença desta quarta-feira (5), o desembargador Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, relator do caso, destacou o reconhecimento do Sport como campeão brasileiro de 1987.

A decisão, obtida pelo DIA, ressalta que o imbróglio já foi solucionado pelo Poder Judiciário. O troféu segue sob custódia da Caixa Econômica Federal, mas o clube paulista ainda pode buscar a sua posse.

No último mês de julho, a Justiça Federal de São Paulo revogou a decisão que determinava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo, alegando que a competência para julgar o destino do troféu seria da Justiça Federal do Rio. A nova sentença, no entanto, representa uma derrota para o Flamengo.
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Entenda o caso

A Taça das Bolinhas foi criada pela CBF (então Confederação Brasileira de Desportos) em 1975 para homenagear o primeiro time que conquistasse três Brasileirões consecutivos ou cinco alternados.

O Flamengo argumenta que em 1992, venceu o penta, após conquistar também as edições de 1980, 1982, 1983 e 1987, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2018 considerou o Sport como o único campeão de 1987. Com isso, o primeiro time a ganhar cinco Brasileirões teria sido o São Paulo, em 2007.