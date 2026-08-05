Sem espaço no time, Viña está fora dos planos para a temporadaReprodução / Instagram @riverplate

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Marcus Vinicius Balbino
O Getafe, da Espanha, manifestou interesse na contratação do lateral-esquerdo Viña, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao River Plate, da Argentina. O clube espanhol fez uma sondagem ao estafe do jogador para saber as condições de um possível novo empréstimo por uma temporada, segundo o "ge".
O estafe do jogador vê a transferência de forma positiva. O Flamengo ainda não foi procurado oficialmente para tratar do tema. O clube espanhol aguarda o sinal positivo de Viña para abrir conversas com Rubro-Negro e avançar na negociação.
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O Flamengo não deve dificultar a saída. O lateral-esquerdo está emprestado ao River Plate desde janeiro, mas não conseguiu se firmar e está fora dos planos para a sequência da temporada. O clube argentino tentou devolvê-lo, mas o Rubro-Negro recusou.
O Flamengo só aceitaria o retorno caso o River Plate arcasse com os salários do atleta até o fim do ano, proposta que foi recusada pelos argentinos. Com isso, Viña só foi afastado e vem treinando separado do elenco, já que está fora dos planos para a próxima temporada.
Viña chegou ao Flamengo em 2024 após passagem pelo futebol italiano. O uruguaio sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, além de danos no menisco do joelho direito, no duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. O lateral só voltou a atuar em junho de 2025, diante do Fortaleza. Ao todo, disputou 34 jogos.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza