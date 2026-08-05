Sem espaço no time, Viña está fora dos planos para a temporadaReprodução / Instagram @riverplate
Viña entra na mira de clube espanhol após perder espaço no River Plate
Getafe fez sondagem ao estafe do jogador e aguarda resposta para iniciar negociações com Flamengo
Flamengo acerta saída de volante para clube português
Rayan Lucas, de 21 anos, irá reforçar o Alverca em contrato válido por quatro anos; times farão divisão de direitos econômicos
Justiça nega pedido do Flamengo e Taça das Bolinhas fica com São Paulo
O desembargador Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, relator do caso, destacou o reconhecimento do Sport como campeão brasileiro de 1987
Red Bull Bragantino inicia novas conversas para contratar Wallace Yan
Clube de Bragança Paulista já havia sondado o jogador no início do ano; atleta vem tentando conquistar espaço na equipe rubro-negra
Viña entra na mira de clube espanhol após perder espaço no River Plate
Getafe fez sondagem ao estafe do jogador e aguarda resposta para iniciar negociações com Flamengo
Torcedores do Flamengo se animam com avanço por Luiz Henrique
Revelado pelo Fluminense e campeão da Libertadores pelo Botafogo, atacante negocia com o Rubro-Negro
Flamengo avança pela contratação de Luiz Henrique, ex-Botafogo
Revelado pelo Fluminense, atacante, de 26 anos, disputou a última Copa do Mundo e poderá custar cerca de R$ 178 milhões ao Rubro-Negro
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