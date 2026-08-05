Luiz Henrique em treino do seu clube atual, Zenit - Divulgação/Zenit

Luiz Henrique em treino do seu clube atual, ZenitDivulgação/Zenit

Publicado 05/08/2026 15:09

Rio - O Flamengo avançou, nesta quarta-feira (5), as tratativas para contratar o atacante Luiz Henrique . Após as negociações com Thiago Almada esfriarem, o Rubro-Negro começou a investir em um novo alvo. Nas redes sociais, a torcida ficou bastante animada com possibilidade de contratação do ponta.

Luiz Henrique tem 25 anos e atua pelo Zenit, da Rússia, além de ter sido um dos 26 convocados pela seleção brasileira para a Copa do Mundo. O acordo está bem encaminhado com o estafe do jogador, porém ainda falta resolver os termos com o clube russo, que é a parte mais difícil.

Mesmo com a notícia positiva, alguns torcedores tentam se manter com os pés no chão, pois sabem as dificuldades de negociar com o Zenit: "Os russos sempre gostam de complicar as negociações. O Luiz Henrique devia ser prioridade há muito tempo", disse o torcedor no "X", o antigo Twitter.

"Se o Flamengo fechar o trio de ataque: Samuel Lino, Pedro e Luiz Henrique, acabou a competitividade no futebol brasileiro. Outro patamar", indagou outro otimista torcedor do Flamengo.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza