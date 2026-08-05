Thiago Almada já treina com bola mesmo durante as férias - Reprodução de Instagram

Thiago Almada já treina com bola mesmo durante as fériasReprodução de Instagram

Publicado 05/08/2026 09:47

já começou a preparação para o segundo semestre. O jogador está no meio de uma

Thiago Almada ainda está de férias após chegar à final da Copa do Mundo com a Argentina, mas. O jogador está no meio de uma disputa entre Flamengo e River Plate por sua contratação compartilhou uma imagem treinando.

O meia argentino está na Espanha e fez um trabalho no estádio do Unión Deportiva Ibiza. Caso não defina um destino até o fim das férias, ele terá de se apresentar ao Atlético de Madrid, que não conta com ele e quer vendê-lo.



Flamengo tem a preferência dos espanhóis para fazer o negócio, mas a decisão final é de Almada. O jogador está dividido diante do

para fazer o negócio, mas a decisão final é de Almada. O jogador está dividido diante do desejo de jogar no River Plate e retornar ao futebol argentino.

O problema é que a proposta do clube carece de garantias financeiras, o que impediu o acordo com o Atlético de Madrid. O Rubro-Negro, então, aproveitou essa brecha para entrar na disputa.



Flamengo não quer esperar muito

clube da Gávea passou a adotar cautela diante da indefinição de Almada. Diante da indefinição, o diretor do Flamengo, José Boto, viajou à Argentina paradescartou entrar em leilão na negociação, além de querer pressa para resolver a situação.

Após demonstrar confiança no acerto, odiante da indefinição de Almada. Diante da indefinição, o diretor do Flamengo, José Boto, viajou à Argentina para conversar com o empresário do jogador ex-Botafogo e

"Aquilo que já tínhamos combinado é aquilo que vai ser, se ele quiser vir para o Flamengo. Não vamos esperar eternamente (pela decisão). Contratações desse nível exigem paciência para não se pagar mais do que se deve, mas não vamos esperar para sempre”, afirmou ao retornar ao Rio.