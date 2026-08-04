Após ida à Argentina, José Boto deixa claro que o Flamengo não mudará os termos da negociaçãoGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
Diretor de futebol do Flamengo, José Boto comentou as tratativas para contratar Thiago Almada, do Atlético de Madrid. O português, que retornou da Argentina na madrugada desta terça-feira (4), garantiu que o Rubro-Negro não entrará em leilões para fechar negócio. O meia-atacante também está na mira e tem conversas avançadas com o River Plate.
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“O motivo da minha ida à Argentina não foi convencer o Almada, porque seria estúpido da parte dele se eu tivesse que ir para convencê-lo. Ele jogou aqui por seis meses e sabe da grandeza do Flamengo, assim como nós todos”, declarou o dirigente, em entrevista à imprensa ainda no aeroporto.

“Aquilo que eu fui lá dizer é que nós não entraremos em leilões. Aquilo que já tínhamos combinado é aquilo que vai ser, se ele quiser vir para o Flamengo”, complementou.
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José Boto disse que o clube carioca não aguardará por muito tempo: “Não vamos esperar eternamente (pela decisão). Contratações desse nível exigem paciência para não se pagar mais do que se deve, mas não vamos esperar para sempre”.

Em certo momento, o Flamengo chegou a ter otimismo para selar a chegada do jogador. No entanto, o River Plate intensificou as conversas e complicou a vida do Rubro-Negro, já que ele prefere atuar em território argentino caso não receba nenhuma oferta europeia.
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Thiago Almada já passou pelo futebol brasileiro, em 2024. Naquele ano, foi destaque e levantou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Em 2025/26, fez quatro gols e deu duas assistências em 40 jogos pelo Atlético de Madrid, 18 como titular.