Após ida à Argentina, José Boto deixa claro que o Flamengo não mudará os termos da negociaçãoGilvan de Souza / Flamengo
“O motivo da minha ida à Argentina não foi convencer o Almada, porque seria estúpido da parte dele se eu tivesse que ir para convencê-lo. Ele jogou aqui por seis meses e sabe da grandeza do Flamengo, assim como nós todos”, declarou o dirigente, em entrevista à imprensa ainda no aeroporto.
“Aquilo que eu fui lá dizer é que nós não entraremos em leilões. Aquilo que já tínhamos combinado é aquilo que vai ser, se ele quiser vir para o Flamengo”, complementou.
José Boto disse que o clube carioca não aguardará por muito tempo: “Não vamos esperar eternamente (pela decisão). Contratações desse nível exigem paciência para não se pagar mais do que se deve, mas não vamos esperar para sempre”.
Em certo momento, o Flamengo chegou a ter otimismo para selar a chegada do jogador. No entanto, o River Plate intensificou as conversas e complicou a vida do Rubro-Negro, já que ele prefere atuar em território argentino caso não receba nenhuma oferta europeia.
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