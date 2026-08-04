Após ida à Argentina, José Boto deixa claro que o Flamengo não mudará os termos da negociação - Gilvan de Souza / Flamengo

Após ida à Argentina, José Boto deixa claro que o Flamengo não mudará os termos da negociaçãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/08/2026 07:39

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“O motivo da minha ida à Argentina não foi convencer o Almada, porque seria estúpido da parte dele se eu tivesse que ir para convencê-lo. Ele jogou aqui por seis meses e sabe da grandeza do Flamengo, assim como nós todos”, declarou o dirigente, em entrevista à imprensa ainda no aeroporto.



“Aquilo que eu fui lá dizer é que nós não entraremos em leilões. Aquilo que já tínhamos combinado é aquilo que vai ser, se ele quiser vir para o Flamengo”, complementou. “O motivo da minha ida à Argentina não foi convencer o Almada, porque seria estúpido da parte dele se eu tivesse que ir para convencê-lo. Ele jogou aqui por seis meses e sabe da grandeza do Flamengo, assim como nós todos”, declarou o dirigente, em entrevista à imprensa ainda no aeroporto.“Aquilo que eu fui lá dizer é que nós não entraremos em leilões. Aquilo que já tínhamos combinado é aquilo que vai ser, se ele quiser vir para o Flamengo”, complementou.