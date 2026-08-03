Titular absoluto, Léo Pereira despertou interesse do exterior Gilvan de Souza/Flamengo
Léo Pereira volta a treinar e deve ficar à disposição no Flamengo
Zagueiro se recupera de edema no joelho esquerdo, participa de atividades sem limitações e pode voltar a jogar
Flamengo insiste por Thiago Almada, e diretor vai à Argentina
José Boto foi ao país para se reunir pessoalmente com o empresário do jogador; argentino também é alvo do River Plate
Flamengo dá destaque para números de Leonardo Jardim à frente do time
Treinador chegou ao Rubro-Negro no início de março; clube apresentou dados e também valorizou a utilização de Garotos do Ninho
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Uruguaio completou quatro anos no clube recentemente; ele também analisou como a vida mudou desde então
Flamengo recusa devolução e Viña seguirá afastado no River Plate
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Meio-campista se machucou na segunda fase da Copa do Mundo, no duelo entre Brasil e Japão
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