Titular absoluto, Léo Pereira despertou interesse do exterior - Gilvan de Souza/Flamengo

Titular absoluto, Léo Pereira despertou interesse do exterior Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/08/2026 16:55

Rio - O Flamengo pode ganhar um reforço de peso para os próximos jogos. O zagueiro Léo Pereira se recuperou de um edema no joelho esquerdo, treinou normalmente nos últimos dias e deve voltar a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim.

Léo Pereira sentiu dores no joelho esquerdo no empate entre Flamengo e Internacional, no Beira-Rio, no último dia 29. O zagueiro passou por exame de ressonância, que acusou somente um edema. O jogador fez um tratamento conservador, mas já voltou a treinar sem limitações.

O Flamengo trabalha para recuperar todos os lesionados até os jogos contra o Cruzeiro pela Libertadores, nos dias 12 e 19. Outra novidade nas atividades desta segunda-feira (3) foi o atacante Gonzalo Plata, que estava em tratamento de uma tendinite no joelho direito.

Sem vencer há dois jogos, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (9), às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro é o segundo colocado com 39 pontos e segue na caça ao líder Palmeiras, que tem 47.