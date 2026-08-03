José Boto, diretor de futebol do Flamengo - Carlos Elias / Agência O Dia

José Boto, diretor de futebol do FlamengoCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 03/08/2026 13:30 | Atualizado 03/08/2026 13:32

Rio - O Flamengo terá uma semana decisiva para a sequência da temporada. O Rubro-Negro tem até o próximo sábado (8) para definir a chegada de reforços e inscrevê-los nas oitavas de final da Libertadores. O regulamento da competição prevê que é permitido fazer até cinco mudanças.

Na fase de grupos, o Flamengo inscreveu 50 jogadores — número máximo permitido pela Conmebol. Entre eles, dois jogadores já deixaram o clube: os jovens Ryan Roberto e Da Mata. Outros jogadores como Kaio Nóbrega e Alan Santos também negociam a saída, segundo o "ge".

Com a saída de quatro jogadores, o Flamengo pode incluir novos nomes nas vagas. O regulamento prevê que as mudanças devem ser feitas até 72 horas do primeiro jogo do mata-mata. Em paralelo a isso, o Rubro-Negro arrasta as negociações pelo meia Thiago Almada.

O Flamengo colocou toda a sua energia na contratação de Thiago Almada e aguarda a definição do negócio para avançar em outras frentes. O meia argentino, no entanto, deseja jogar no River Plate, da Argentina , para ficar próximo da família.

Em paralelo a isso, o Flamengo monitora outros nomes. O atacante Luiz Henrique é um antigo alvo do clube e deve voltar a mira. Porém, o Rubro-Negro sabe que o Zenit, da Rússia, não deve facilitar a saída, o que deve impedir uma conclusão do negócio até o fim de semana.