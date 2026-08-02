Lucas Paquetá durante atividade no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo detalha gastos em contratação do meia Lucas Paquetá
Rubro-Negro divulgou o balanço financeiro do primeiro semestre de 2026
Flamengo ultrapassa R$ 900 milhões em reforços com Bap
Flamengo detalha gastos em contratação do meia Lucas Paquetá
Rubro-Negro divulgou o balanço financeiro do primeiro semestre de 2026
Vitão ganha espaço no Flamengo, e números reforçam bom momento
Índices defensivos sustentam espaço entre os titulares; zagueiro soma nove jogos seguidos com Leonardo Jardim
River Plate segue na briga por Thiago Almada, alvo do Flamengo
Clube argentino também negocia a contratação do meia-atacante
Flamengo vive pressão interna por desempenho e desgaste nos bastidores
Departamento médico e José Boto são alvos de críticas; clube espera evolução no estilo de jogo implantado por Leonardo Jardim
Fla divulga déficit do 1º semestre e confirma valor da venda de joia
Rubro-Negro também informou uma receita total bruta de R$ 839 milhões no período
Flamengo rejeita oferta, mas Peñarol não desiste de meia
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2028
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.