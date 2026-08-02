Lucas Paquetá durante atividade no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lucas Paquetá durante atividade no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/08/2026 18:00 | Atualizado 02/08/2026 20:15

Rio - O Flamengo divulgou na sexta-feira (31) o balanço financeiro referente ao primeiro semestre de 2026 e detalhou os gastos na contratação do meia Lucas Paquetá. Entre a aquisição dos direitos federativos, luvas e intermediação, o jogador custou R$ 315,6 milhões.

A contratação do meia Lucas Paquetá foi a maior da história do Flamengo. O clube desembolsou R$ 299 milhões entre direitos federativos e luvas, além de R$ 16,6 milhões em intermediação junto ao West Ham, da Inglaterra. O meio-campista assinou contrato até o fim de 2030.

O valor da contratação de Lucas Paquetá superou Samuel Lino. O Flamengo pagou R$ 203 milhões para contratar o atacante junto ao Atlético de Madrid, da Espanha, no ano passado. Foram R$ 190,8 milhões em direitos e luvas, além de R$ 12,1 milhões em intermediação.

Flamengo ultrapassa R$ 900 milhões em reforços com Bap



O Flamengo investiu pesado em reforços desde o início do mandato do presidente Luiz Eduardo Baptista, no ano passado. Eleito presidente para o triênio de 2025 a 2027, Bap levou o Rubro-Negro ao título brasileiro e da Libertadores em 2025. Para isso, jogou forte no mercado de transferências.

Em duas temporadas, o Flamengo gastou R$ 902 milhões em reforços. No ano passado, desembolsou R$ 469,9 milhões nas contratações de Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal, Juninho, Jorginho, Danilo e Saúl. Já neste ano, gastou R$ 432,2 milhões com Lucas Paquetá, Vitão e Andrew.

Por outro lado, o Flamengo arrecadou R$ 595,1 milhões em vendas de jogadores. O maior montante foi no ano passado, com R$ 496,4 milhões em vendas. A venda de Gerson para o Zenit, da Rússia, representou 25 milhões de euros (R$ 158,4 milhões). Em 2026, o Rubro-Negro já arrecadou R$ 98,6 milhões.