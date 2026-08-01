Em 2025/26, Thiago Almada fez quatro gols e deu duas assistências em 40 jogos pelo Atlético de Madrid - Thomas Coex / AFP

Em 2025/26, Thiago Almada fez quatro gols e deu duas assistências em 40 jogos pelo Atlético de MadridThomas Coex / AFP

Publicado 01/08/2026 16:27

Principal alvo do Flamengo para a sequência da temporada , Thiago Almada também tem conversas em andamento para reforçar o River Plate. O clube argentino já aprofundou as negociações com o Atlético de Madrid, da Espanha, para tentar selar a chegada do meia-atacante.

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A prioridade do jogador, inclusive, não seria o Rubro-Negro. As informações são do jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências.



Diretor de futebol do time carioca, A prioridade do jogador, inclusive, não seria o Rubro-Negro. As informações são do jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências.Diretor de futebol do time carioca, José Boto comentou as tratativas recentemente : “Não é uma contratação fácil, mas estamos trabalhando e estou confiante de que vamos conseguir”.

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Thiago Almada já passou pelo futebol brasileiro, em 2024. Naquele ano, foi destaque e levantou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Thiago Almada já passou pelo futebol brasileiro, em 2024. Naquele ano, foi destaque e levantou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo . Em 2025/26, fez quatro gols e deu duas assistências em 40 jogos pelo Atlético de Madrid, 18 como titular.