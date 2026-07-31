Léo Pereira é zagueiro do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira é zagueiro do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/07/2026 16:46

Rio - Após deixar o campo no intervalo do empate entre Flamengo e Inter com dores no joelho esquerdo, Léo Pereira passou por exames nesta sexta-feira (31) e não teve lesão detectada. No entanto, a avaliação confirmou um edema na região e o defensor é dúvida para os próximos jogos, segundo o "ge".

Em virtude do inchaço, o jogador não participou do treinamento no Ninho do Urubu. Da mesma forma, não deve acompanhar a equipe nas atividades de sábado e domingo. Já eliminado da Copa do Brasil, o Mais Querido terá o fim de semana livre para treinar.

O Flamengo não deu prazo para o retorno do zagueiro, mas espera tê-lo à disposição na próxima partida, contra o Vitória, no próximo domingo (9). Da mesma forma, quer contar com ele diante do Cruzeiro, na quarta-feira (12), pelas oitavas da Libertadores. Ainda assim, o atleta é dúvida para os dois jogos.

Valorizado após defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, Léo Pereira é peça-chave e um dos destaques do Mais Querido na temporada. Recentemente, foi procurado pelo Besiktas, da Turquia, mas o clube carioca recusou a oferta

Lesões de Plata e Luiz Araújo

Gonzalo Plata e Luiz Araújo também não treinaram. De acordo com o veículo, o equatoriano trata uma tendinite no joelho direito e não voltará às atividades até as dores diminuírem. O brasileiro se recupera de lesão, também no joelho direito, e já corre na beira do gramado, mas seu retorno deve demorar mais.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza