Erick Pulgar, volante do Flamengo, em treino - Gilvan de Souza / Flamengo

Erick Pulgar, volante do Flamengo, em treino Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/07/2026 15:40

Rio - Com o Monaco de olho, o Flamengo ofereceu uma renovação de contrato para manter o volante Eric Pulgar, de 32 anos. De acordo com informações do portal "GE", as partes estão em negociação e o desejo do chileno é seguir no Rubro-Negro.

O clube carioca ofereceu uma ampliação contratual até o fim de 2028, no momento o chileno tem vínculo até o fim do ano que vem. Os valores não agradaram Pulgar, que fez uma contraproposta que será avaliada pelo Flamengo.

Pulgar aceitaria permanecer no Flamengo, mesmo ganhando menos que receberia em outros mercados. Porém, é necessário um acordo. A multa rescisória do chileno é considerada baixa e protege pouco o Rubro-Negro. Atualmente o valor é de 4 milhões de dólares (R$ 20,4 milhões na cotação atual).

O desejo do Monaco tem a ver com Filipe Luís, atual treinador do clube francês. Ele e Eric Pulgar trabalharam juntos no Flamengo de setembro de 2024 até março de 2026. Foi um período bastante vitorioso com uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e um Campeonato Carioca.

O chileno chegou ao Rubro-Negro em julho de 2022 em uma operação de 2,8 milhões de euros (R$ 14,96 milhões na época), junto à Fiorentina. Depois de um período de oscilação, ele conquistou a titularidade no clube carioca na temporada seguinte. Na atual temporada, Pulgar entrou em campo em 18 jogos e anotou dois gols. O volante teve uma fratura no ombro em abril e ficou um período fora dos gramados.