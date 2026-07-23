Erick Pulgar, volante do Flamengo, em treino - Gilvan de Souza / Flamengo

Erick Pulgar, volante do Flamengo, em treino Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/07/2026 15:18

Rio - O volante Eric Pulgar, de 32 anos, poderá receber uma proposta em breve do Monaco. De acordo com informações da "TNT Sports", o treinador Filipe Luís indicou o chileno para o clube francês. O jogador tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027.

Filipe Luís e Eric Pulgar trabalharam juntos no Flamengo de setembro de 2024 até março de 2026. Foi um período bastante vitorioso com uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e um Campeonato Carioca.

O chileno chegou ao Rubro-Negro em julho de 2022 em uma operação de 2,8 milhões de euros (R$ 14,96 milhões na época), junto à Fiorentina. Depois de um período de oscilação, ele conquistou a titularidade no clube carioca na temporada seguinte.

Na atual temporada, Pulgar entrou em campo em 18 jogos e anotou dois gols. O volante teve uma fratura no ombro em abril e ficou um período fora dos gramados.