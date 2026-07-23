Erick Pulgar, volante do Flamengo, em treino Gilvan de Souza / Flamengo
Filipe Luís indica, e Monaco tem interesse em Pulgar
Volante, de 32 anos, tem contrato até o fim do ano que vem
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Zagueiro treinou com o grupo nesta quinta-feira (23)
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Ele não poupou elogios ao falar dos companheiros de posição
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Atacante também celebrou o momento que vive
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