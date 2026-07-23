Thiago Almada está perto do FlamengoDivulgação / AFA
Almada será jogador do Fla 'nos próximos dias', diz jornal espanhol
Jogador, de 25 anos, defende o Atlético de Madrid
Almada será jogador do Fla 'nos próximos dias', diz jornal espanhol
Jogador, de 25 anos, defende o Atlético de Madrid
Rossi aprova possível chegada de Almada ao Flamengo: ‘Muita qualidade’
Goleiro torce para que as negociações com o meia-atacante tenham desfecho positivo
Ayrton Lucas faz autocrítica sobre atuação: 'Primeiro tempo horrível'
'Tudo que tentei, errei', avaliou lateral-esquerdo sobre seu desempenho nos 45 minutos iniciais
Lorran marca, mantém boa fase e recebe elogios: 'Tem qualidade'
Meia entrou no primeiro tempo do jogo contra a Chapecoense e manteve boa fase
Leonardo Jardim elogia atuação do Flamengo: 'Acabamos por ganhar bem'
Treinador também valorizou o retorno de Arrascaeta
Pedro exalta o grupo depois de vitória do Flamengo: 'Grande partida'
Atacante marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.