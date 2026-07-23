Thiago Almada está perto do Flamengo - Divulgação / AFA

Thiago Almada está perto do FlamengoDivulgação / AFA

Publicado 23/07/2026 13:40

Rio - O Flamengo está perto de acertar a contratação de Thiago Almada . De acordo com informações do jornal espanhol "AS" o acordo será oficializado em breve, e o argentino vive seus últimos momentos como meia-atacante do Atlético de Madrid.

"A passagem de Thiago Almada por Madri está chegando ao fim. O futuro do argentino, que já vinha sendo negociado desde junho, aponta para uma nova aventura no Brasil. Segundo o jornal AS, o Flamengo está em negociações avançadas pelo jogador, com quem já teria chegado a um acordo pessoal, após a autorização do Atlético de Madrid para negociar com seus representantes. A transferência deve ser finalizada nos próximos dias", disse o diário.

Os valores da negociação são em torno de 28 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões). O clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões à época) para adquirir 50% dos direitos econômicos do meia em julho do ano passado, junto ao Botafogo.

Na última temporada europeia, Almada entrou em campo em 16 jogos, anotou três gols e deu um assistência. Pelo Botafogo, em 2024, ele foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.