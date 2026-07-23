Rossi em ação pelo Flamengo na goleada sobre a Chapecoense, na Arena Condá - Divulgação / Flamengo

Rossi em ação pelo Flamengo na goleada sobre a Chapecoense, na Arena CondáDivulgação / Flamengo

Publicado 23/07/2026 10:38





“Se é argentino, vou aprovar (risos). É um jogador muito qualificado, tem muita qualidade. Todos já o conhecem. É novo, mas já disputou duas Copas do Mundo. Se vier, que seja bem-vindo. Se não, continuaremos tentando fazer o melhor possível”, disse o arqueiro, na zona mista. Rossi comentou a possível chegada de Thiago Almada ao Flamengo após a goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense , na última quarta-feira (22), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão. O goleiro argentino rasgou elogios ao compatriota e mostrou estar na torcida para que as conversas tenham um desfecho positivo.“Se é argentino, vou aprovar (risos). É um jogador muito qualificado, tem muita qualidade. Todos já o conhecem. É novo, mas já disputou duas Copas do Mundo. Se vier, que seja bem-vindo. Se não, continuaremos tentando fazer o melhor possível”, disse o arqueiro, na zona mista.

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O Rubro-Negro tem otimismo para selar a contratação do meia-atacante, que já passou pelo futebol brasileiro, em 2024. Naquele ano, foi destaque e levantou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo



Depois, foi para o Lyon, da França, e para o Atlético de Madrid, da Espanha, onde está atualmente. Em 2025/26, Thiago Almada fez quatro gols e deu duas assistências em 40 jogos, 18 como titular. Agora, pode reforçar o Flamengo para a sequência da temporada. O Rubro-Negro tem otimismo para selar a contratação do meia-atacante, que já passou pelo futebol brasileiro, em 2024. Naquele ano, foi destaque e levantou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo Depois, foi para o Lyon, da França, e para o Atlético de Madrid, da Espanha, onde está atualmente. Em 2025/26, Thiago Almada fez quatro gols e deu duas assistências em 40 jogos, 18 como titular. Agora, pode reforçar o Flamengo para a sequência da temporada.