Samuel Lino no jogo entre Chapecoense e Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Samuel Lino no jogo entre Chapecoense e FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/07/2026 16:42 | Atualizado 23/07/2026 17:16

Chapecó - Samuel Lino não esconde a vontade de vestir a camisa do Brasil novamente. Em entrevista na zona mista da Arena Condá após a vitória do Flamengo sobre a Chapecoense por 4 a 0 , o atacante contou que sonha em retornar à Seleção. O camisa 16 mostrou que busca continuar dando o melhor no Rubro-Negro e estar no radar da Amarelinha.

"Eu sonho, sim, em voltar à Seleção. Fico feliz de estar num bom momento. A Seleção acabou de viver uma Copa do Mundo e tudo. Então, tem um tempo agora para a seleção brasileira voltar. Espero que, nesse tempo, possa estar dando o meu melhor aqui no Flamengo, fazendo números para poder estar no radar da Seleção", disse Samuel Lino.

Carlo Ancelotti convocou Samuel Lino em 2025 para as partidas contra Chile e Bolívia, pelas últimas rodadas das Eliminatórias. Na época, ele foi o escolhido para substituir Matheus Cunha

O atacante não chegou a ser utilizado na vitória sobre La Roja por 3 a 0 no Maracanã, mas foi titular na derrota do Brasil por 1 a 0 para os bolivianos em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude.

Nesta temporada com a camisa do Flamengo, ele disputou 33 partidas oficiais, anotou seis gols e deu dez assistências. Ele também brilhou durante a intertemporada do Rubro-Negro.

Com Samuel Lino em alta, o time agora vira as atenções para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo no próximo domingo (26), a partir das 18h30, no Maracanã.