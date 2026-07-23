Rio — O meia Lorran, de 20 anos, foi um dos destaques na vitória do Flamengo sobre a Chapecoense por 4 a 0, nesta quarta-feira (22), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entrou no lugar de Gonzalo Plata ainda no primeiro tempo, marcou um gol na segunda etapa e ajudou o time tanto na distribuição de jogo quanto na parte defensiva.
O atleta vive uma indefinição sobre o seu futuro. Recentemente, ele retornou do Pisa, da Itália, e havia a tendência que a diretoria buscasse um novo empréstimo a ele. No entanto, as boas atuações nos amistosos de intertemporada e na partida contra o clube catarinense reforçam cada vez mais a chance dele permanecer e se tornar uma peça relevante no time de Leonardo Jardim.
O treinador falou sobre Lorran após o jogo. "É um garoto que tem qualidade técnica, mas em termos de jogo, tem coisas a evoluir. Temos trabalhado bastante sobre isso. Estou satisfeito com ele por isso. Não só pelo gol. Gostei da recuperação de bola, a parte defensiva, atender a estratégia da equipe. Só pode jogar no Flamengo quando perceber o jogo e sua tarefa com a equipe. Ele já tinha feito gol na intertemporada, então elogiei pelo comportamento junto com a equipe."
O meia marcou contra o Lausanne, da Suíça, e o Olimpia, do Paraguai. Após balançar as redes contra a Chapecoense, chegou ao seu terceiro gol em cinco partidas desde que retornou ao Rubro-Negro.
O Flamengo volta a campo para enfrentar o São Paulo neste domingo (26), às 18h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcará o reencontro da torcida com o time no Maracanã, desde a Copa do Mundo.
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