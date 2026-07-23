Lorran comemora gol marcado contra a Chapecoense - Adriano Fontes / Flamengo

Lorran comemora gol marcado contra a ChapecoenseAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/07/2026 08:16 | Atualizado 23/07/2026 09:17

O treinador falou sobre Lorran após o jogo. "É um garoto que tem qualidade técnica, mas em termos de jogo, tem coisas a evoluir. Temos trabalhado bastante sobre isso. Estou satisfeito com ele por isso. Não só pelo gol. Gostei da recuperação de bola, a parte defensiva, atender a estratégia da equipe. Só pode jogar no Flamengo quando perceber o jogo e sua tarefa com a equipe. Ele já tinha feito gol na intertemporada, então elogiei pelo comportamento junto com a equipe."O meia marcou contra o Lausanne, da Suíça, e o Olimpia, do Paraguai. Após balançar as redes contra a Chapecoense, chegou ao seu terceiro gol em cinco partidas desde que retornou ao Rubro-Negro.