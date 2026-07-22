José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoCarlos Elias Junior/Arquivo O Dia

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Pedro Logato
Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, de 32 anos, defende o clube desde 2019, acumulando títulos e muita admiração no futebol sul-americana. Porém, o uruguaio jamais atuou no continente europeu. José Boto, diretor de futebol rubro-negro, acredita que no auge, o atleta teria condições de defender os melhores clubes do mundo.
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Eu me faço essa pergunta muitas vezes. Talvez ele não tenha tido muita mídia. Ou talvez pela idade. No auge, seguramente o Arrascaeta jogaria nos cinco melhores clubes da Europa", disse em entrevista à "ESPN".
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Durante sua passagem pelo Flamengo, Arrascaeta recebeu algumas consultas do futebol europeu, mas nenhuma proposta que o agradasse, nem que deixasse os dirigentes rubro-negros entusiasmados. 
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"Realmente é inexplicável um jogador com a classe dele nunca ter tido a oportunidade de jogar na Europa. Ou até teve, mas o clube não era tão grande. Com todo respeito, mas você trocar o Flamengo por um Crystal Palace não me parece uma troca justa", concluiu.
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José Boto é o diretor técnico de futebol do Flamengo
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