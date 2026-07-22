José Boto é o diretor técnico de futebol do Flamengo - Carlos Elias Junior/Arquivo O Dia

José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoCarlos Elias Junior/Arquivo O Dia

Publicado 22/07/2026 18:20

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo , Giorgian de Arrascaeta, de 32 anos, defende o clube desde 2019, acumulando títulos e muita admiração no futebol sul-americana. Porém, o uruguaio jamais atuou no continente europeu. José Boto, diretor de futebol rubro-negro, acredita que no auge, o atleta teria condições de defender os melhores clubes do mundo.

Eu me faço essa pergunta muitas vezes. Talvez ele não tenha tido muita mídia. Ou talvez pela idade. No auge, seguramente o Arrascaeta jogaria nos cinco melhores clubes da Europa", disse em entrevista à "ESPN".

Durante sua passagem pelo Flamengo, Arrascaeta recebeu algumas consultas do futebol europeu, mas nenhuma proposta que o agradasse, nem que deixasse os dirigentes rubro-negros entusiasmados.

"Realmente é inexplicável um jogador com a classe dele nunca ter tido a oportunidade de jogar na Europa. Ou até teve, mas o clube não era tão grande. Com todo respeito, mas você trocar o Flamengo por um Crystal Palace não me parece uma troca justa", concluiu.