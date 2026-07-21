Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 21/07/2026 13:16 | Atualizado 21/07/2026 13:35





Por outro lado, Leonardo Jardim terá vários desfalques para o duelo. Luiz Araújo, com problema no joelho esquerdo, está fora. Léo Ortiz e Lucas Paquetá, que se recuperam de lesões musculares na coxa direita e na coxa esquerda, respectivamente, realizam trabalhos em campo com a fisioterapia e também não estarão à disposição. Já De La Cruz não atuará devido ao gramado sintético.



O Rubro-Negro precisa vencer para seguir firme na briga pela ponta da tabela. Neste momento, soma 34 pontos, na segunda posição. O líder é o Palmeiras, isolado com 41. Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar a Chapecoense, nesta quarta-feira (22). A partida será às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o retorno de Arrascaeta, que não joga há quase três meses Por outro lado, Leonardo Jardim terá vários desfalques para o duelo. Luiz Araújo, com problema no joelho esquerdo, está fora. Léo Ortiz e Lucas Paquetá, que se recuperam de lesões musculares na coxa direita e na coxa esquerda, respectivamente, realizam trabalhos em campo com a fisioterapia e também não estarão à disposição. Já De La Cruz não atuará devido ao gramado sintético.O Rubro-Negro precisa vencer para seguir firme na briga pela ponta da tabela. Neste momento, soma 34 pontos, na segunda posição. O líder é o Palmeiras, isolado com 41.

Os relacionados do Flamengo

. Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira, Varela e Vitão;

. Meio-campistas: Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Lorran e Saúl;

. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.