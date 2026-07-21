Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
Por outro lado, Leonardo Jardim terá vários desfalques para o duelo. Luiz Araújo, com problema no joelho esquerdo, está fora. Léo Ortiz e Lucas Paquetá, que se recuperam de lesões musculares na coxa direita e na coxa esquerda, respectivamente, realizam trabalhos em campo com a fisioterapia e também não estarão à disposição. Já De La Cruz não atuará devido ao gramado sintético.
O Rubro-Negro precisa vencer para seguir firme na briga pela ponta da tabela. Neste momento, soma 34 pontos, na segunda posição. O líder é o Palmeiras, isolado com 41.
Os relacionados do Flamengo
. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira, Varela e Vitão;
. Meio-campistas: Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Lorran e Saúl;
. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
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