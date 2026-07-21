Almada é o principal alvo para reforçar o setor ofensivoDivulgação / Seleção Argentina
O Rubro-Negro teria proposto um montante que chega perto dos 28 milhões de euros (cerca R$ 163 milhões), um número maior que o do River Plate, principal concorrente na disputa pelo atleta. Além disso, o clube carioca construiu uma boa relação com o Atlético de Madrid na negociação por Samuel Lino, no ano passado, e utiliza isso como um trunfo a seu favor.
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Na última temporada europeia, Almada entrou em campo em 16 jogos, anotou três gols e deu uma assistência. Pelo Botafogo, em 2024, ele foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.
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