Almada é o principal alvo para reforçar o setor ofensivo - Divulgação / Seleção Argentina

Almada é o principal alvo para reforçar o setor ofensivoDivulgação / Seleção Argentina

Publicado 21/07/2026 07:42





O Rubro-Negro teria proposto um montante que chega perto dos 28 milhões de euros (cerca R$ 163 milhões), um número maior que o do River Plate, principal concorrente na disputa pelo atleta. Além disso, o clube carioca construiu uma boa relação com o Atlético de Madrid na negociação por Samuel Lino, no ano passado, e utiliza isso como um trunfo a seu favor.



LEIA MAIS: Conselho do Flamengo aprova novo contrato de patrocínio Rio - O Flamengo está confiante na contratação do meia Thiago Almada e aguarda apenas a sinalização positiva do jogador nos próximos dias para concluir as negociações. Entre os motivos para o otimismo, estão a possibilidade de oferecer valores financeiros maiores que a concorrência, conforme a jornalista Luiza Sá, do 'ge'.O Rubro-Negro teria proposto um montante que chega perto dos 28 milhões de euros (cerca R$ 163 milhões), um número maior que o do River Plate, principal concorrente na disputa pelo atleta. Além disso, o clube carioca construiu uma boa relação com o Atlético de Madrid na negociação por Samuel Lino, no ano passado, e utiliza isso como um trunfo a seu favor.

A diretoria do Flamengo ainda confia que Almada pode ser atraído pela vontade de voltar ao Rio, mas entende que uma proposta de um clube europeu poderia mudar esse cenário.



Na última temporada europeia, Almada entrou em campo em 16 jogos, anotou três gols e deu uma assistência. Pelo Botafogo, em 2024, ele foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.