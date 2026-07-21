Lucas Paquetá durante atividade no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Rodrigo Souza
Rio - Lucas Paquetá está próximo de retornar ao Flamengo. O meia iniciou nesta terça-feira (21) exercícios em campo com a fisioterapia e entrou em reta final de recuperação de uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda que sofreu durante a Copa do Mundo de 2026.
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O meia se machucou na vitória do Brasil sobre o Japão, na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Lucas Paquetá iniciou a recuperação ainda com a seleção brasileira, nos Estados Unidos, antes de se reapresentar no Flamengo. Ele também realiza exercícios de reforço muscular.
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Por conta da lesão, Lucas Paquetá não entrou em campo na derrota por 2 a 1 diante da Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Sem ele, o técnico Carlo Ancelotti apostou em Gabriel Martinelli e em um esquema com quatro atacantes, mas não surtiu muito efeito.
Somando os jogos pelo West Ham, da Inglaterra, e Flamengo, Lucas Paquetá tem 43 jogos, 13 gols e uma assistência na temporada. Desde que retornou para o Rubro-Negro, foram 24 jogos e oito gols marcados com o Manto Sagrado.