Lucas Paquetá durante atividade no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lucas Paquetá durante atividade no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/07/2026 13:50

Rio - Lucas Paquetá está próximo de retornar ao Flamengo . O meia iniciou nesta terça-feira (21) exercícios em campo com a fisioterapia e entrou em reta final de recuperação de uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda que sofreu durante a Copa do Mundo de 2026.

O meia se machucou na vitória do Brasil sobre o Japão, na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Lucas Paquetá iniciou a recuperação ainda com a seleção brasileira, nos Estados Unidos, antes de se reapresentar no Flamengo. Ele também realiza exercícios de reforço muscular.

Por conta da lesão, Lucas Paquetá não entrou em campo na derrota por 2 a 1 diante da Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Sem ele, o técnico Carlo Ancelotti apostou em Gabriel Martinelli e em um esquema com quatro atacantes, mas não surtiu muito efeito.

Somando os jogos pelo West Ham, da Inglaterra, e Flamengo, Lucas Paquetá tem 43 jogos, 13 gols e uma assistência na temporada. Desde que retornou para o Rubro-Negro, foram 24 jogos e oito gols marcados com o Manto Sagrado.