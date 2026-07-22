José Boto é dirigente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

José Boto é dirigente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/07/2026 22:52

Chapecó - O diretor técnico de futebol do Flamengo , José Boto, confirmou que o clube tem conversas pela contratação de Thiago Almada, do Atlético de Madrid. Ele destacou que não há um "sim" do jogador, mas citou estar "confiante que as coisas podem andar".

"É verdade que estamos interessados no Thiago. É verdade que estamos em conversas com ele. Nada está fechado, o jogador ainda não deu o 'sim'. Se vier, virá nas condições que nós queremos. Nós não temos um poço de petróleo para gastar dinheiro que não existe", disse José Boto, ao canal Paparazzo Rubro-Negro, nesta quarta-feira (22).

"Estamos a trabalhar nisso. Agora, não há nenhum acordo com ele. É um excelente jogador. Infelizmente, para nós, outros clubes estão interessados nele, mas eu estou confiante que as coisas podem andar. Mas não é verdade que haja um 'sim' dele, que haja um acordo... Nada disso é verdade", completou.

No futebol brasileiro, Almada foi campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo em 2024. No início de 2025, ele reforçou o Lyon por empréstimo. Em julho daquele ano, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do atleta.



Thiago Almada foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, no Catar. No torneio deste ano, também esteve com a Albiceleste na campanha do vice.

"Ainda nem falamos da duração do contrato. Óbvio que um jogador jovem nós vamos querer o melhor tempo de contrato. Estamos a trabalhar no Almada e estamos a trabalhar em mais dois jogadores para reforçar a equipe. Não é fácil reforçar este elenco, as pessoas têm que ter paciência para não pagarmos mais do que devemos. Com calma, os jogadores vão vir", finalizou o dirigente.