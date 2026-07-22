José Boto é dirigente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo
Diretor do Flamengo confirma conversas pela contratação de Almada
Ele disse que não há um 'sim' do jogador, mas citou estar 'confiante que as coisas podem andar'
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Boto exalta Arrascaeta: 'No auge jogaria nos maiores da Europa'
Jogador, de 32 anos, defende o Flamengo desde 2019
Flamengo recebe 'ok' de Almada e discute detalhes com o Atlético
Jogador, de 25 anos, foi campeão da Libertadores pelo Botafogo
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Jogo será nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
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