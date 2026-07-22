Técnico Leonardo Jardim, do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Técnico Leonardo Jardim, do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/07/2026 08:17 | Atualizado 22/07/2026 08:18

O Flamengo retoma a disputa do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (22), às 21h30, na Arena Condá, contra a Chapecoense, pela 19ª rodada. Durante a pausa da Copa do Mundo, o time de Leonardo Jardim disputou quatro amistosos , com três vitórias e um empate. Agora, a equipe, segunda colocada na liga, com 34 pontos, busca diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que tem 41 pontos e também joga nesta quarta-feira.

Onde assistir

O jogo será transmitido na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Rubro-Negro

No primeiro compromisso oficial após a intertemporada, Jardim terá o reforço de Arrascaeta, que não joga há quase três meses. Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, Varela e Plata, convocados para a Copa, também viajaram. Apesar disso, a equipe sofre com desfalques: Luiz Araújo, Léo Ortiz e Lucas Paquetá se recuperam de lesões, enquanto De la Cruz não poderá atuar devido ao gramado sintético da Arena Condá e Carrascal cumpre suspensão.



Portanto, a provável escalação do Flamengo será: Rossi; Varela, Léo Pereira, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Plata, Bruno Henrique e Pedro.

Provável escalação da Chapecoense

O time catarinense é o lanterna do Brasileirão e perdeu um jogo atrasado da competição para o Bahia, na última sexta-feira (17), após a intertemporada. Esta foi a quarta derrota consecutiva da equipe no torneio. Para buscar a recuperação, o técnico Rafael Lacerda deve contornar os problemas de lesão: o goleiro Anderson, os meias Rafael Carvalheira, Max Alves e Robert, os zagueiros João Paulo e Victor Caetano e o atacante Garcez não devem estar disponíveis.



Com isso, os 11 iniciais para o duelo desta quarta-feira devem ser: Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Ênio, Bolasie e Marcinho.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)