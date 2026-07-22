Almada pode reforçar o Flamengo Divulgação / Argentina
Flamengo recebe 'ok' de Almada e discute detalhes com o Atlético
Jogador, de 25 anos, foi campeão da Libertadores pelo Botafogo
Com dois de Pedro, Flamengo vence a Chapecoense de goleada
Rafael Thyere (contra) e Lorran também marcaram na partida desta quarta-feira (22)
Diretor do Flamengo confirma conversas pela contratação de Almada
Ele disse que não há um 'sim' do jogador, mas citou estar 'confiante que as coisas podem andar'
Boto exalta Arrascaeta: 'No auge jogaria nos maiores da Europa'
Jogador, de 32 anos, defende o Flamengo desde 2019
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Paquetá inicia exercícios em campo e se aproxima de retorno ao Flamengo
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