Almada pode reforçar o Flamengo Divulgação / Argentina

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Pedro Logato
Rio - O Flamengo está mais perto de conseguir a contratação de Thiago Almada. O Rubro-Negro recebeu o "ok" do argentino e agora esta discutindo os últimos detalhes com o Atlético de Madrid. As informações foram dadas pelo site "Coluna do Fla".
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Os valores da negociação são em torno de 28 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões). O Flamengo está na frente do River Plate, que também deseja a contratação de Almada.
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O clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões à época) para adquirir 50% dos direitos econômicos do meia em julho do ano passado, junto ao Botafogo.
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Na última temporada europeia, Almada entrou em campo em 16 jogos, anotou três gols e deu um assistência. Pelo Botafogo, em 2024, ele foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.
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