Pedro deu show na vitória do Flamengo sobre a Chapecoense Adriano Fontes/Flamengo
Pedro exalta o grupo depois de vitória do Flamengo: 'Grande partida'
Atacante marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense
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Atacante marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense
Com dois de Pedro, Flamengo vence a Chapecoense de goleada
Rafael Thyere (contra) e Lorran também marcaram na partida desta quarta-feira (22)
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Ele disse que não há um 'sim' do jogador, mas citou estar 'confiante que as coisas podem andar'
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Jogador, de 32 anos, defende o Flamengo desde 2019
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