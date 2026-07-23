Pedro deu show na vitória do Flamengo sobre a Chapecoense - Adriano Fontes/Flamengo

Pedro deu show na vitória do Flamengo sobre a Chapecoense Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 23/07/2026 00:25

Chapecó - Com dois gols, Pedro foi o grande destaque da vitória do Flamengo sobre a Chapecoense por 4 a 0 na Arena Condá, nesta quarta-feira (22), pelo Brasileirão, mas fez questão de exaltar o grupo. O atacante também citou a importância da intertemporada do Rubro-Negro e revelou uma orientação do técnico Leonardo Jardim.

"Feliz por voltar e por voltar a marcar também, depois de um tempo parado. A volta sempre demanda tempo, mas hoje foi uma grande partida. Não só minha, mas de toda a equipe. Tivemos uma intertemporada muito boa, com trabalhos fortes. Hoje foi muito por causa disso também", disse Pedro, à 'TV Globo'.

"O trabalho está sendo feito, o Jardim me pede muito isso, para sair da área, para flutuar. É um jogo que gosto, de receber a bola no pivô, no meio-campo para girar e gerar jogada. Graças a Deus tenho feito bons jogos junto com toda a equipe. Continuar trabalhando e sedento por mais para conquistar grandes coisas esse ano", completou.

O centroavante teve uma grande atuação na partida desta noite. Isso, claro, reacende o debate sobre uma possível convocação de Pedro, que não foi chamado para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

"Eu sempre falo que tenho que estar bem no Flamengo, e a Seleção vai ser consequência desse trabalho que faço aqui. Estava como torcedor, como todo brasileiro, torcendo pela Seleção. Infelizmente, não conseguimos. Agora começa um novo ciclo para, em 2030, desempenhar um bom futebol e, se Deus quiser, trazer o hexa. Todo mundo quer e trabalha para isso", destacou o atacante.