Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/07/2026 01:06 | Atualizado 23/07/2026 01:08

Chapecó - Leonardo Jardim elogiou a atuação do Flamengo na vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense na Arena Condá, na noite desta quarta-feira (22), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador viu um jogo bem controlado no primeiro tempo e citou que o terceiro, no início etapa complementar, "matou" a partida. Ele também citou a importância das substituições para gerir o confronto.

Pedro abriu o placar com um bonito gol e Rafael Thyere (contra) ampliou a vantagem. Logo no início da etapa complementar, Lorran anotou o terceiro do Rubro-Negro. Na reta final, o camisa 9 voltou a aparecer para fechar a conta.

"Foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte. Sofremos pouco, criamos duas ou três situações e fizemos dois gols. Na segunda parte, fizemos o terceiro gol e acabou por matar o jogo. Com as substituições, conseguimos gerir o jogo sem grande fadiga. Acabamos por ganhar bem. A Chapecoense teve muitas dificuldades contra nós".

"O Arrasca, como todos sabem, é um jogador importante para nós, um jogador que necessita de ritmo de jogo porque é um jogador que evolui. Todos os anos têm sido mais ou menos unânimes que ele tem uma evolução ao longo da temporada".

"Essa parada acho que foi péssima porque ele já vinha numa crescente grande, principalmente no último mês antes de lesionar a clavícula. E agora nosso objetivo é trabalhar e dar, dentro do possível, algum tempo de jogo sem prejudicar a estrutura da equipe".

Na coletiva, o treinador foi perguntado sobre Thiago Almada, ex-Botafogo. Isso porque o Rubro-Negro negocia a contratação do jogador do Atlético de Madrid, mas Leonardo Jardim evitou entrar no tema.

"Em relação ao mercado de transferências, você falou com o Boto? Então, falou com a pessoa indicada. Eu não vou falar sobre jogadores que não são nossos".