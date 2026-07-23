Ayrton Lucas afirmou que melhorou no segundo tempo contra a Chapecoense - Adriano Fontes / Flamengo

Ayrton Lucas afirmou que melhorou no segundo tempo contra a Chapecoense Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/07/2026 09:39





"O time fez um jogo muito bom. Jogo perfeito, mas, falando individualmente, principalmente do 1º tempo, foi um primeiro tempo terrível. Tudo o que eu tentei, errei. Difícil. É reconhecer que tive um primeiro tempo muito abaixo do que posso ajudar meu time e, acho que no segundo tempo eu melhorei, mas o primeiro tempo é para esquecer", desabafou Ayrton na zona mista. O lateral-esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, foi sincero sobre a sua atuação na vitória contra a Chapecoense por 4 a 0 , nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor afirmou que "errou tudo que tentou" no primeiro tempo, apesar de ter melhorado na segunda etapa."O time fez um jogo muito bom. Jogo perfeito, mas, falando individualmente, principalmente do 1º tempo, foi um primeiro tempo terrível. Tudo o que eu tentei, errei. Difícil. É reconhecer que tive um primeiro tempo muito abaixo do que posso ajudar meu time e, acho que no segundo tempo eu melhorei, mas o primeiro tempo é para esquecer", desabafou Ayrton na zona mista.

O defensor também falou sobre o que fez para melhorar o desempenho, depois da volta do vestiário, quando recebeu o apoio de companheiros. "No primeiro tempo, tentei apagar de vez e voltar outra pessoa para o 2º tempo. Fico feliz de ter conseguido ajudar no segundo tempo, porque eu sei da minha qualidade, e quando eu estou muito abaixo, eu sou um cara que me cobro muito", disse.



"Acho que eu fiz muita coisa boa aqui, mas, como falei, tive muitos erros, mas estou trabalhando meu mental para tentar, quando tiver algum erro assim, eu conseguir superar e esquecer para, no próximo jogo, ajudar meus companheiros", concluiu.

O Flamengo volta a campo para enfrentar o São Paulo neste domingo (26), às 18h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcará o reencontro da torcida com o time no Maracanã, desde a Copa do Mundo.