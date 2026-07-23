Vitão em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Vitão em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/07/2026 20:55

Chapecó - Vitão não poupou elogios ao falar dos zagueiros do Flamengo . Depois da vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense na Arena Condá, pelo Brasileirão, o defensor que ressaltou eles têm nível de seleção brasileira e destacou que sempre procura aprender.

"Todos com nível de seleção brasileira. Como eu falo, tanto que todos já foram para a seleção brasileira. Eu procuro aprender ao máximo, já cheguei no Danilo ali e no Léo, falei: 'me passa a experiência de como foi, quero saber tudo'. Sou um cara que procura aprender, muito aberto a aprender sempre. Quero desfrutar dos melhores. Claro que estou em busca do meu espaço. Aprender com eles que são os titulares", disse Vitão.

Além de Vitão, o Flamengo conta hoje com mais quatro zagueiros no elenco profissional: Danilo e Léo Pereira estiveram com a Seleção na Copa do Mundo; Léo Ortiz já vestiu a camisa do Brasil; a outra opção é o jovem João Victor, de 19 anos.

O Rubro-Negro, agora, vira as atenções para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o São Paulo no domingo (26), a partir das 18h30, no Maracanã.