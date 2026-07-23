Léo Ortiz em treino do FlamengoAdriano Fontes

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João Alexandre Borges
Rio - Léo Ortiz está mais perto de ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim novamente. Nesta quinta-feira (23), o zagueiro do Flamengo participou do treino junto com o grupo no Ninho do Urubu.
Ele disputou uma partida pela última vez em 30 de maio, quando o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 no Maracanã. Ortiz precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Naquele mesmo dia, o clube informou que o exame de ressonância magnética "identificou uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa direita".
O problema, porém, demandou mais tempo para a recuperação. Ele não atuou em nenhuma das quatro partidas da intertemporada do Flamengo. O zagueiro também foi desfalque na vitória de goleada sobre a Chapecoense por 4 a 0, na quarta-feira (22).
Atualmente, o Flamengo soma 37 pontos e aparece na segunda posição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que tem um jogo a mais em relação ao Rubro-Negro, lidera a competição com 44.
A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o São Paulo no domingo (26), a partir das 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.