Léo Ortiz em treino do Flamengo - Adriano Fontes

Léo Ortiz em treino do FlamengoAdriano Fontes

Publicado 23/07/2026 22:42

Rio - Léo Ortiz está mais perto de ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim novamente. Nesta quinta-feira (23), o zagueiro do Flamengo participou do treino junto com o grupo no Ninho do Urubu.

O problema, porém, demandou mais tempo para a recuperação. Ele não atuou em nenhuma das quatro partidas da intertemporada do Flamengo. O zagueiro também foi desfalque na vitória de goleada sobre a Chapecoense por 4 a 0, na quarta-feira (22).

Atualmente, o Flamengo soma 37 pontos e aparece na segunda posição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que tem um jogo a mais em relação ao Rubro-Negro, lidera a competição com 44.

A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o São Paulo no domingo (26), a partir das 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.