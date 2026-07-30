Equipe titular do Flamengo contra o Internacional não teve boa atuação - Gilvan de Souza/Flamengo

Equipe titular do Flamengo contra o Internacional não teve boa atuaçãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/07/2026 11:12

não conseguiu color em prática uma de suas principais características, que é pressionar o adversário e sufocá-lo durante a partida.

O Flamengo tropeçou pela segunda rodada seguida no Brasileirão e vê o trabalho de Leonardo Jardim ser questionado pelos torcedores. Mais do que o 1 a 1 com o Internacional , a atuação preocupa porque o timeuma de suas principais características, que é

A intensidade é uma marca do Rubro-Negro nos períodos vencedores com Jorge Jesus e Filipe Luís. E também das boas atuações com Jardim, quando o time conseguia recuperar rapidamente a bola e atacava constantemente.



"Penso que o Flamengo tem como essência pressionar o adversário, seja com ou sem bola. Isso é algo que perdemos um pouco nesse tempo de Copa do Mundo. Temos que voltar às nossas bases, é importante. Obviamente existe essa insatisfação, é claro. São dois empates seguidos em que, analisando bem, estivemos abaixo do nosso potencial. Temos que reconectar àquilo que são as ideias de jogo", analisou Danilo.



Mudança de postura para os próximos jogos do Flamengo



Para conseguir retomar as boas atuações, o Flamengo terá um período sem jogos antes do confronto decisivo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores. Serão 10 dias de preparação até enfrentar o Vitória, em 9 de agosto, antes do jogo de ida contra os mineiros, dia 12.

A expectativa é treinar com todo o elenco, incluindo Lucas Paquetá, recuperado de lesão muscular.



"Antes da parada da Copa do Mundo éramos uma equipe que entrava muito forte nos jogos, acabávamos por fazer muitos gols no início porque éramos dominantes e 'pressionantes'. Esse é mais o meu estilo, mas não temos conseguido. Voltei a bater nessa tecla da importância de sermos incisivos e entrarmos mais fortes nos jogos. Temos que encontrar outra vez essa forma de ação", afirmou Leonardo Jardim.



A promessa de Leonardo Jardim



O técnico português já teve um longo período de preparação durante a intertemporada. Entretanto, não pôde contar com os nove jogadores que estavam com suas seleções durante a Copa do Mundo.

Por isso, ele considera o novo tempo livre como essencial para ajustar os problemas apresentados contra Internacional e São Paulo. E confia na volta da identidade do Flamengo.



"Pretendo unir o grupo em termos de trabalho, porque ainda não conseguimos fazer isso. Os jogadores foram entrando a conta-gotas. Teremos o elenco fechado e acredito que conseguiremos recuperar um pouco do nosso DNA, daquela forma de jogar que buscamos e apresentamos", garantiu.



