Gabigol com as taças conquistadas pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Gabigol com as taças conquistadas pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/07/2026 16:44 | Atualizado 29/07/2026 16:56

Gabigol defendeu o Flamengo entre 2019 e 2024, sendo decisivo em diversos títulos, principalmente nas Libertadores de 2019 e de 2022. Porém, o atacante deixou o Rubro-Negro de uma forma conturbada com problemas com a diretoria.

"Rapaziada, papo reto: Bruno Henrique vai ter um busto. Arrascaeta também. E o Gabigol? Não merece a mesma homenagem? Pela história, pelos gols decisivos e pelos títulos que conquistou no Flamengo", "Claro que merece, o que ele fez por nós jamais serão apagados", disse.

Outros torcedores afirmaram que enquanto Gabigol não se aposentar e estiver defendendo outros clubes a decisão é precipitada. "Quando aposentar, sim. Não faz o menor sentido homenagear alguém que veste outra camisa agora", "Acharia justo, mas acho que ele se queimou tanto que não vai rolar!", concluiu.