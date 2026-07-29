Gabigol com as taças conquistadas pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Pedro Logato
Rio - O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, informou que Bruno Henrique e Arrascaeta receberão um busto no clube por homenagem aos serviços prestados. Nas redes sociais, a atitude recebeu elogios por parte dos torcedores, porém, alguns citaram Gabigol como alguém que também merecia a honraria.
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Gabigol defendeu o Flamengo entre 2019 e 2024, sendo decisivo em diversos títulos, principalmente nas Libertadores de 2019 e de 2022. Porém, o atacante deixou o Rubro-Negro de uma forma conturbada com problemas com a diretoria. 
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"Rapaziada, papo reto: Bruno Henrique vai ter um busto. Arrascaeta também. E o Gabigol? Não merece a mesma homenagem? Pela história, pelos gols decisivos e pelos títulos que conquistou no Flamengo", "Claro que merece, o que ele fez por nós jamais serão apagados", disse.
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Outros torcedores afirmaram que enquanto Gabigol não se aposentar e estiver defendendo outros clubes a decisão é precipitada. "Quando aposentar, sim. Não faz o menor sentido homenagear alguém que veste outra camisa agora", "Acharia justo, mas acho que ele se queimou tanto que não vai rolar!", concluiu.