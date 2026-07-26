Rio - O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, anunciou uma homenagem para Arrascaeta. Em entrevista no auditório do Maracanã neste domingo (26), Bap informou que o uruguaio será eternizado com um busto.
"Estou aqui para falar de uma coisa que acho que é importante e que entendo que contraria a cultura da gente. No Brasil, homenageamos as pessoas quando elas morrem, reconhecem o que elas fazem quando mortas. Entendo que a gente deveria mudar esse processo. Há alguns meses, anunciamos que faríamos um busto para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique seria o ícone rubro-negro e o maior ganhador de troféus da história do Flamengo", afirmou o presidente do clube.
"Alguns troféus, ainda que sejam todos eles importantes, não têm necessariamente o mesmo peso. E o Bruno Henrique tinha uma alma gêmea nesse processo, que é o Arrascaeta. Vamos eternizar o Arrascaeta com o Bruno Henrique. Arrasca, parabéns", completou.
Em maio, Bap já havia anunciado que Bruno Henrique seria eternizado com um busto na sede social do clube, na Gávea, no dia 15 de novembro. Na conversa com a imprensa neste domingo (26), o presidente do Flamengo exaltou a dupla.
"Estamos aqui para falar de um atleta (Arrascaeta) que ganhou praticamente tudo o que poderia no Flamengo. Difícil dizer o que não ganhou. Está devendo para a gente um Mundial, mas ainda dá para brigar por isso", disse Bap, ao lado de Arrascaeta.
"A ideia é que a gente homenageie ambos em vida, em atividade no Flamengo. A ideia é essa. Vamos tocar outros reconhecimentos futuramente", completou, já com Bruno Henrique no palco do auditório.
Arrascaeta agradeceu a homenagem e se declarou ao clube. "É sempre uma honra muito grande e ficar para sempre na história do Flamengo é muito especial, sempre falo do orgulho que tenho de vestir essa camisa. Sei o que represento para toda a Nação. Estar aqui com meu filho é um orgulho muito grande", afirmou o uruguaio, com Milano nos braços.
Bruno Henrique também valorizou a homenagem e exaltou o companheiro de equipe. "Primeiramente, agradecer ao Flamengo e ao presidente Bap por proporcionar essa homenagem não só para mim, mas também para o Arrascaeta. É o nosso craque, nosso camisa 10 da Gávea, cara que faz tudo pelo Flamengo dentro e fora de campo também. Parabenizá-lo por esse momento", destacou o camisa 27.
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