Léo Pereira em ação na partida do Flamengo contra o São Paulo - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira em ação na partida do Flamengo contra o São PauloGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/07/2026 21:07 | Atualizado 26/07/2026 21:47

Rio - Léo Pereira não escondeu a frustração com o empate do Flamengo diante do São Paulo por 1 a 1 no Maracanã, neste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. Em entrevista ao 'Premiere' após a partida, ele destacou que o resultado atrapalha as ambições do Rubro-Negro na competição. Por outro lado, pontuou que ainda "tem muito campeonato pela frente".

"Com certeza atrapalha muito para as nossas ambições na competição, principalmente por se tratar de um jogo em casa. Do meu ponto de vista, jogamos até melhores. Na primeira etapa, acredito que eles foram melhores em alguns momentos. Mas com certeza atrapalha nossos planos na competição. São dois pontos que a deixa passar que nos aproximaria do líder", disse Léo Pereira.

"Mas é trabalhar, tem muito campeonato pela frente. A gente sabe que pode chegar no líder. Claro que não dependemos só de nós, mas tem muito campeonato. Temos o Inter pela frente, é uma grande equipe e fora de casa", prosseguiu.

Esta foi a primeira partida do Flamengo no Maracanã após o retorno da pausa para a Copa do Mundo. O Flamengo saiu na frente com o gol de Léo Pereira na etapa complementar, mas Calleri deixou tudo igual.

"Feliz pelo gol, feliz por voltar atuar no Maracanã. Então, fico feliz por isso e pela entrega da equipe", completou o zagueiro.

O Rubro-Negro soma 38 pontos e segue na segunda posição. O Palmeiras é o líder do campeonato e, neste momento, enfrenta o Atlético-MG. O Alviverde iniciou a rodada com 44 pontos.