Léo Pereira em ação na partida do Flamengo contra o São PauloGilvan de Souza / Flamengo
Léo Pereira lamenta empate do Flamengo: 'Atrapalha muito'
Rubro-Negro ficou no 1 a 1 com o São Paulo no Maracanã
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Flamengo tem gol anulado na reta final e fica no empate com São Paulo
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Com tendinite, Gonzalo Plata vira desfalque no Flamengo
Atacante foi substituído contra a Chapecoense com dores no joelho direito e realizou exame de imagem na quinta-feira (23)
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