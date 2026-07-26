Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, neste domingo (26), e anunciou que Gonzalo Plata está com uma tendinite no joelho direito. Ele é uma das ausência do Rubro-Negro para o jogo marcado para começar às 18h30, no Maracanã.
Lucas Paquetá e Luiz Araújo seguem fora. Outra ausência é Léo Ortiz, que não atua desde o dia 30 de maio, quando o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 no Maracanã.
O zagueiro precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Naquele mesmo dia, o clube informou que o exame de ressonância magnética "identificou uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa direita". O problema, porém, demandou mais tempo para a recuperação.
Ele voltou a treinar com o grupo e existia a expectativa para que pudesse retornar diante do São Paulo, mas não foi relacionado.
Veja o Boletim do Flamengo
GONZALO PLATA Substituído no primeiro tempo de Chapecoense 0 x 4 Flamengo com dores no joelho direito, o equatoriano Gonzalo Plata realizou exame de imagem no última quinta-feira (23). A ressonância magnética apontou uma tendinite na região. O jogador está em tratamento com o Departamento Médico do clube.
LUCAS PAQUETÁ Meia realiza trabalhos em campo com a preparação física.
LUIZ ARAÚJO Jogador segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.
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