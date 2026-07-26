Plata em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Plata em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/07/2026 15:44 | Atualizado 26/07/2026 15:56

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, neste domingo (26), e anunciou que Gonzalo Plata está com uma tendinite no joelho direito. Ele é uma das ausência do Rubro-Negro para o jogo marcado para começar às 18h30, no Maracanã.

Lucas Paquetá e Luiz Araújo seguem fora. Outra ausência é Léo Ortiz, que não atua desde o dia 30 de maio, quando o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 no Maracanã.

O zagueiro precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Naquele mesmo dia, o clube informou que o exame de ressonância magnética "identificou uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa direita". O problema, porém, demandou mais tempo para a recuperação.

Ele voltou a treinar com o grupo e existia a expectativa para que pudesse retornar diante do São Paulo, mas não foi relacionado.

Veja o Boletim do Flamengo

GONZALO PLATA

Substituído no primeiro tempo de Chapecoense 0 x 4 Flamengo com dores no joelho direito, o equatoriano Gonzalo Plata realizou exame de imagem no última quinta-feira (23). A ressonância magnética apontou uma tendinite na região. O jogador está em tratamento com o Departamento Médico do clube.



LUCAS PAQUETÁ

Meia realiza trabalhos em campo com a preparação física.



LUIZ ARAÚJO

Jogador segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.

Confira os relacionados

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, João Victor, Johnny, Léo Pereira e Vitão;

MEIO-CAMPISTAS: De Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Joshua, Lorran e Saúl;

ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.

Flamengo e São Paulo vão medir forças neste domingo (26), a partir das 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.