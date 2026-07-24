Pedro tem média de uma participação em gol por jogo desde a chegada de Jardim - Adriano Fontes/Flamengo

Pedro tem média de uma participação em gol por jogo desde a chegada de JardimAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 24/07/2026 14:25

Rio - O Flamengo tem um novo protagonista. Autor de dois gols na goleada sobre a Chapecoense por 4 a 0 , na quarta-feira (22), o centroavante Pedro voltou com o pé direito da pausa do calendário por causa da Copa do Mundo e manteve a boa fase sob o comando do técnico Leonardo Jardim.

Os números de Pedro explicam por que ele se tornou o novo protagonista do Flamengo. Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, são 11 gols e três assistências em 14 jogos. Ou seja, o camisa 9 tem média de participação em um gol por partida e se tornou o artilheiro e o líder em participações em gols do time.

Maior artilheiro do Flamengo no século, Pedro sofreu com uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro de 2024. No mesmo período, perdeu a chegada do técnico Filipe Luís, que adotou um centroavante mais móvel no ataque. Com isso, o camisa 9 teve dificuldades em 2025.

Durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025, Pedro chegou a entrar em atrito com o técnico Filipe Luís, mas a situação foi resolvida na sequência da temporada. Mesmo assim, o treinador manteve o pedido à diretoria para buscar mais um centroavante. Pedro, por vezes, foi preterido por Plata ou Bruno Henrique.

A saída de Filipe Luís mudou o cenário. Leonardo Jardim tem um estilo de jogo diferente e que potencializa Pedro, que assumiu o protagonismo no Flamengo em meio aos problemas físicos de Arrascaeta. Em 2026, o camisa 9 soma 21 gols e seis assistências em 36 jogos, sendo 11 gols após a chegada do português.