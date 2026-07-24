Arrascaeta em campo contra a Chapecoense - Adriano Fontes / Flamengo

Arrascaeta em campo contra a ChapecoenseAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 24/07/2026 09:20





Por isso, o objetivo da comissão técnica é proporcionar ao uruguaio o máximo de ritmo de jogo possível até o primeiro jogo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores, no próximo dia 12 de agosto, conforme o jornalista Marcello Neves, do 'ge'. Até lá, o Rubro-Negro disputará três partidas do Brasileirão.



LEIA MAIS: Léo Ortiz dá mais um passo para voltar a jogar pelo Flamengo Rio — O meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, entrou em campo na vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense , na última quarta-feira (22), aos 25 minutos do segundo tempo, após quase três meses afastado dos gramados por lesões. Com isso, o técnico Leonardo Jardim ganha uma arma a mais no elenco em um momento importante da temporada.Por isso, o objetivo da comissão técnica é proporcionar ao uruguaio o máximo de ritmo de jogo possível até o primeiro jogo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores, no próximo dia 12 de agosto, conforme o jornalista Marcello Neves, do 'ge'. Até lá, o Rubro-Negro disputará três partidas do Brasileirão.

Jardim também comentou sobre a situação do meia em coletiva após o confronto contra a Chapecoense. "Nosso objetivo é trabalhar e dar a ele, assim que possível, um ritmo de jogo sem prejudicar a estrutura da equipe, já que a estrutura da equipe nunca pode ser prejudicada. Mas é para que ele ganhe aquela forma para ele, a médio prazo, nos ajudar com todas as suas capacidades."

Arrascaeta fraturou a clavícula contra o Estudiantes no último dia 29 de abril. Desde então, em meio à recuperação, ele foi convocado para a Copa, na esperança de se recuperar e entrar em campo pela seleção uruguaia, mas em um treino no início de junho, ele lesionou a panturrilha e acabou não jogando nenhuma partida do Mundial. Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o meia acumula sete gols e duas assistências em 2026.